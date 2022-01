Chi è l’ex moglie di Luca Argentero: molto probabilmente l’avete già vista

Sappiamo tutti che Luca Argentero è felicemente sposato con Cristina Marino, madre di sua figlia, ma sapete anche chi è la sua ex moglie?

La sua bellezza colpì subito il pubblico del Grande Fratello 3 quando, all’età di 26 anni, Luca Argentero decise di mettersi alla prova nella casa più spiata d’Italia durante una delle primissime edizione del famoso reality.

Leggi anche—–>>>Luca Argentero, attore molto amato: sapete che cosa faceva prima di diventare famoso?

Sono passati quasi vent’anni da allora e di strada l’ex gieffino ne ha fatta davvero tanta riuscendo a diventare uno degli attori più acclamati del panorama artistico italiano. Insieme ad altri ex concorrenti dello storico programma di Canale 5, Argentero ha sicuramente dimostrato che se il Grande Fratello può essere un’importante vetrina, una volta fuori, solo chi ha vero talento resta a galla.

Se dal punto di vista professionale l’attore torinese è riuscito ad affermarsi alla grande, non si può dire che sul fronte privato le cose gli vadano male. Attualmente sposato con la modella e attrice Cristina Marino, è padre di una splendida bambina di nome Nina Speranza, nata nel 2020.

Si tratta per lui del secondo matrimonio: in passato era già stato sposato con un altro volto noto dello spettacolo, che molti di voi conosceranno di sicuro.

Luca Argentero, la sua ex moglie è molto famosa: sono stati insieme tanti anni

Nel 2004, Argentero iniziò una storia con l’attrice e doppiatrice Myriam Catania, figlia della nota doppiatrice Rossella Izzo e nipote di Simona Izzo. Come sua zia, che vi partecipò nel 2017, anche Myriam prese parte al GF Vip nel 2020. Il fidanzamento tra lei e Luca Argentero sfociò nelle nozze, celebrate nel 2009. I due hanno poi deciso di lasciarsi nel 2016 e non hanno avuto figli.

Leggi anche—–>>>Sapete chi è la cugina di Luca Argentero? Difficile ‘arrivarci’ subito

Sui motivi della rottura e su altri dettagli, l’attore e la sua ex moglie hanno sempre mantenuto il riserbo, ma in un’intervista a IoDonna l’attore aveva raccontato di che tra loro era rimasto un ottimo rapporto: “Stiamo affrontando un percorso di separazione ormai da mesi, ma con grandissimo amore e rispetto reciproco. Le persone con cui possiamo essere visti o fotografati non sono le cause del nostro esserci lasciati – è trascorso tanto tempo: fanno parte del normale percorso di vita di due ragazzi di 38 e 36 anni… Ci diciamo tutto: né io né lei abbiamo scoperto qualcosa dai giornali”.

Nata il 12 dicembre del 1979, la Catania ha doppiato tanti personaggi di film e serie famosissime a livello internazionale: ad esempio, ha prestato la sua voce a Rory Gilmor di Una mamma per amica. Nel 2015 è poi arrivata a vincere il Leggio d’oro per la miglior interpretazione femminile, con il doppiaggio di Keira Knightley nel film The Imitation Game.

Leggi anche——>>>Luca Argentero, le parole che lasciano tutti a bocca aperta su sua moglie e sua figlia

Come anticipato, l’ex gieffina non è solo una bravissima doppiatrice ma anche una strepitosa attrice: solo per fare un esempio, l’abbiamo vista recitare sul set della fiction Provaci ancora Prof!.

Proprio durante la sua permanenza al GF Vip 5, Myriam raccontò di aver vissuto un terribile incidente nel 2006 quando già era fidanzata con Argentero. Finì in coma per sette giorni, durante i quali l’attore le fu accanto ininterrottamente.

Dopo la separazione, Myriam si è rifatta una vita accanto al pubblicitario francese Quentin Kammermann dal quale ha avuto il figlio Jaques.

Nonostante oggi abbiano preso strade differenti, Luca e Myriam sono stati sicuramente una gran bella coppia.