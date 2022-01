È entrato a far parte di Uomini e Donne come corteggiatore di Gemma Galgani, ma che cosa fa oggi? La sua vita dopo l’addio al programma.

In molti si ricorderanno di lui, ne siamo certi! Entrato a far parte di Uomini e Donne nel corso dell’edizione del programma del 2020, il giovanissimo di Forte dei Marmi ha saputo facilmente conquistare l’attenzione su di sé.

Come ricorderete, Nicola Vivarelli ha scelto di partecipare a Uomini e Donne come corteggiatore di Gemma Galgani. Ed ha scelto di corteggiarla in modo piuttosto inusuale dai giorni nostri: scrivendole delle dolcissime e romantiche lettere. A quell’epoca, infatti, ci trovavamo nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Ed anche Uomini e Donne, così come tanti altri programmi, aveva scelto di rivoluzionare la sua formula classica. E di introdurne una completamente nuova. Sin da subito, il corteggiatore della Galgani ha conquistato tutti non soltanto per la sua giovanissima età, ma anche per i suoi modi di fare e di corteggiare. Siete curiosi, però, di sapere che cosa fa oggi? Da diversi mesi a questa parte, il buon Vivarelli ha detto ‘addio’ a Uomini e Donne, ma com’è cambiata la sua vita? Scopriamo insieme ogni cosa.

È stato un corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e donne, ma cosa fa oggi?

La conoscenza di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, seppure molto chiacchierata, è durata diversi mesi. Rientrati nel programma nel Settembre del 2020, però, entrambi hanno annunciato la chiusura definitiva della loro frequentazione. Da quel momento, entrambi hanno tentato di aprirsi a nuove conoscenze. E, seguendo le ultime avventure della Galgani, sembrerebbe che stia andando tutto a gonfie vele col suo nuovo pretendente. Cosa sappiamo, invece, di Nicola?

Come dicevamo precedentemente, sono diversi mesi che Nicola Vivarelli non è più presente nel parterre maschile del programma. Pertanto, sono davvero tantissime le persone che si chiedono cosa faccia oggi e come sia cambiata la sua vita. Ecco. Come molti sapranno, l’ex corteggiatore di Uomini e donne è un ufficiale della marina. E, a quanto pare, è proprio a questo lavoro che Nicola ha scelto di dedicarsi anima e corpo. Sembrerebbe, infatti, che il buon Vivarelli stia studiando per crescere ancora di più nel suo ambito.

Vi piacerebbe rivederlo?