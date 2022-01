È pronta a compiere un grande passo: “Ho deciso di trasferirmi per vivere con lui”, annuncio a sorpresa

È pronta a compiere un grande passo: “Ho deciso di trasferirmi per vivere con lui”, arriva l’annuncio a sorpresa!

La nota attrice è pronta di iniziare una nuova emozionante vita accanto al suo fidanzato, e pensa anche al suo desiderio di maternità.

La donna si è raccontata in un’intervista con NuovoTV, e ha rivelato che dopo più di due anni da single, ha finalmente trovato l’uomo di cui è sicura, al punto di vedere un luminoso futuro con lui. “Ho deciso di trasferirmi nella Capitale per vivere con lui. Sono prontissima per un figlio, mi piacerebbe tanto. Vengo da una famiglia numerosa: siamo due sorelle e due fratelli”. Dopo il successo lavorativo che l’attrice sta riscontrando al momento, arriva anche il desiderio di mettere radici insieme al suo compagno. In una precedente intervista con Grazia aveva raccontato di come i due si sono incontrati e come è sbocciato l’amore.

Annuncio a sorpresa: pronta a vivere con il fidanzato!

Il felice annuncio è quello dell’attrice italiana Matilde Gioli, noto anche per la sua attuale partecipazione alla fortunata serie Doc 2, dove interpreta il personaggio di Giulia Giordano. Sta insieme con il suo fidanzato Alessandro Marcucci da più di due anni. Come raccontava ad un intervista con Grazia: “Stavo girando Doc a Roma. Un sabato mattina ho digitato su Google: ‘Passeggiate a cavallo Roma’ e ho trovato il numero di telefono di Alessandro”, ed è così che è scattato il colpo di fulmine tra i due.

Ha continuato dicendo “Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi”. Con lui l’attrice sente aria di futuro e si sente pronta, oltre che andare a convivere, anche a mettere su famiglia e sposarsi. L’attrice ha infatti raccontando nell’intervista a NuovoTv che essendo cresciuta in una famiglia numerosa, ha questo valore molto forte dentro di sé e non vede l’ora di diventare mamma.

Tantissime congratulazioni a questa coppia, un felice futuro insieme per Matilde Gioli e il suo fidanzato Alessandro Marcucci.