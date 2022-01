È stata eliminata, abbandona per sempre “Amici” 21: brutto colpo per i fan

È stata eliminata ad “Amici” 21, deve abbandonare per sempre la scuola: brutto colpo per i fan, era molto amata dal pubblico

L’allieva della scuola più famosa d’Italia è stata eliminata. La decisione è arrivata nell’ultima puntata registrata del talent show, che andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5. Nessuno si sarebbe aspettato la sua eliminazione. È stato un brutto colpo per i fan. L’allieva, infatti, era molto amata dal pubblico.

“Amici” 21, è stata eliminata: deve abbandonare per sempre la scuola

La ventunesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi entra nel vivo. Gli allievi iniziano la loro corsa verso il serale. La prima puntata della fase serale dovrebbe andare in onda sabato 19 marzo 2022. Mancano dunque ancora poche settimane. Gli allievi hanno ricevuto la maglia del serale e adesso dovranno difenderla a tutti i costi. Il percorso, però, è ancora lungo e soprattutto pieno di ostacoli. C’è qualcuno che ha già abbandonato la barca.

Nella scorsa puntata, Elena e Nicole sono state eliminate. Ma non è finita qua. Nell’ultima puntata registrata e che andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5 ci sarà una nuova eliminazione. Un’altra allieva, infatti, ha dovuto abbandonare per sempre la scuola. È stato un brutto colpo per i fan. Lei, infatti, era molto amata dal pubblico. Volete sapere di chi stiamo parlando? Se sì, continuate a leggere l’articolo. Di seguito vi sveliamo le anticipazioni sulla prossima puntata del talent show.

Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del talent show “Amici” 21. La puntata andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5. Dopo l’addio di Elena e Nicole, c’è stata un’altra eliminazione. Ancora una volta è un’allieva di Rudy Zerbi ad abbandonare per sempre la scuola. Si tratta di Rea, cantante abbastanza amata dal pubblico. Il suo addio sarà quasi sicuramente molto sofferto.

Rea interrompe la sua corsa verso il serale a pochi metri dal traguardo. Tutti gli altri allievi, invece, possono proseguire, ma le sfide continueranno nelle prossime settimane. A rischio sia cantanti che ballerini. Chi riuscirà a giungere al serale di “Amici” 21? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate del talent show.