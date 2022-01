Avete mai visto Emma Watson senza trucco? L’attrice è meravigliosa anche al naturale.

Emma Watson è un’attrice, attivista e modella britannica. La sua carriera in questi anni è esplosa, tanto da essere oggi una delle attrici più amate e apprezzate in tutto il mondo. L’interesse per la recitazione nasce in lei durante gli anni scolastici ad Oxford, dove partecipa a molti drammi.

Nel 1999 iniziano le audizioni per i personaggi di Harry Potter. Gli agenti del cast la assunsero per dei provini e dopo otto audizioni ottiene il ruolo di Hermione Grenger. L’attrice veste i panni della strega dal primo film Harry Potter e La pietra filosofale uscito nel 2001, fino all’ultimo capitolo dell’ultimo film, Harry Potter e I Doni della morte-Parte 2, uscito nel 2011. Questo è sicuramente il ruolo che l’ha portata al successo, donandogli fama e popolarità. Ma abbiamo visto la Watson anche in altri importanti film, in Marilyn, Noi siamo infinito, Bling Ring, La bella e la bestia, The Circle, Piccole Donne. Ha un talento innato, ma anche la bellezza, non le manca assolutamente: ma avete mai visto l’attrice senza trucco? Resterete senza parole, è ancora più bella.

Emma Watson, com’è l’attrice al naturale: vederla senza trucco vi lascerà senza parole

Il successo e la fama sono arrivati grazie al ruolo di Hermione Grenger nella saga di Harry Potter. Emma Watson ha vestito i panni della strega più talentuosa della scuola di Hogwarts dal primo film, uscito nel 2001, fino all’ultimo, nel 2011.

Per lei e per tutti gli attori del cast, questo è stato un capitolo importante della loro vita, perchè non solo li ha accompagnati per tanti anni, ma ha fatto sì che divenissero famosi ovunque. Emma è un’attrice eccezionale ed, oltre ad avere tante qualità, è anche una meravigliosa donna. Voi l’avete mai vista senza trucco?

Questo è un vecchio scatto dell’attrice, in cui la vediamo senza nessun tipo di colore sul viso. Anche al naturale è bellissima, ha un volto molto luminoso e solare. Inutile dire che la foto è stata accolta da migliaia e migliaia di like e migliaia sono stati i commenti.