GF Vip, “Alex e Delia si sono messi d’accordo”: urla per Soleil fuori dalla casa

I fan mettono in guardia Soleil: le urla fuori dalla casa del GF Vip parlano di un raggiro da parte di Alex e Delia ai danni dell’influencer.

L’entrata di Delia Duran ha sconvolto di nuovo tutti gli equilibri della Casa e ha dato sicuramente origine a nuove dinamiche in questo GF Vip. Nonostante la venezuelana sia stata accolta molto bene dai coinquilini, qualcuno inizia a dubitare di lei.

La storia del triangolo tra Alex Belli, Soleil e lei ha sempre destato più di un sospetto e da mesi ormai molti accusano l’attore e sua moglie di aver organizzato tutto a tavolino prima di partecipare al reality.

Anche ora che Belli è stato squalificato e la Duran è diventata una nuova concorrente, c’è chi tra i Vipponi inizia a notare delle incongruenze in come si sono svolte le cose. Miriana Trevisan ad esempio si è confidata con Natahly Caldonazzo ponendo l’accento su come Delia abbia primo lasciato il compagno in diretta tra le lacrime due giorni fa e poi abbia detto, appena qualche ora dopo, di amarlo ancora.

Soleil ha poi ricevuto un avvertimento da parte di alcuni fan che sono andati fuori la casa a gridarle di stare attenta all’inganno di Alex e compagna.

GF Vip, Soleil messa in guardia dalle urla fuori la casa: “Ti stanno truffando”

Mentre l’influencer italo americana era seduta in giardino con Jessica e Barù, ha sentito qualcuno grirdare: “Soleil, non devi credere ad Alex Belli, è proprio lui che sta a fa il teatro, è bugiardo. Lui e Delia sono d’accordo, c’è un biglietto dentro la cucina. L’ha lasciato dentro ai piatti neri. In cucina c’è un biglietto messo nei piatti neri. Non ti devi fidare di Alex. Alex e Delia sono due bugiardi, ti stanno truffando“.

Il riferimento è ad un biglietto di cui Alex ha parlato in questi giorni a Casa Chi: “Devo confessare che Delia ha un bigliettino che io le ho lasciato prima di entrare: è un rebus – ha rivelato nel corso dell’intervista – Lei sa dov’è e può trovarlo. L’ho messo lì prima di uscire dal GF Vip. Questo è l’enigma dato a Delia, di un simbolo dimenticato da me che dovevo darle quando venne a trovarmi in casa. Che nella fretta della diretta mi scordai! Ora però potrà prenderlo lei stessa, se vorrà farlo!”.

La concorrente si è girata verso Jessica Selassié e le ha detto: “Hai sentito bene quello che ha detto? Ha urlato che Alex e Delia sono due bugiardi e che si sono messi d’accordo“.

