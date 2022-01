GF Vip, Carmen Russo: “Se l’avessi saputo, avrei aperto la porta rossa”, l’ha scoperto solo ora

A Casa Chi Carmen Russo ha parlato di ciò che il marito Enzo Paolo le ha tenuto nascosto durante la sua permanenza al GF Vip.

Uscita quasi una settimana fa dalla casa del GF Vip in seguito all’eliminazione decisa dal televoto, Carmen Russo ha scoperto il segreto che il marito Enzo Paolo non le aveva rivelato mentre lei era in gioco nel reality.

Per ben 4 mesi la ballerina genovese è stata una vera protagonista di questa sesta edizione del programma di Canale 5 e vederla andar via è stato un dispiacere per gran parte del pubblico.

Per lei sarà stata comunque una gioia poter rivedere suo marito e sua figlia Maria ai quali, come tutti sanno, è affezionatissima. Durante i mesi trascorsi a Cinecittà, Carmen aveva ammesso più volte di sentire molto la loro mancanza e ad ogni modo può ritenersi soddisfatta del percorso fatto.

Ora che è tornata alla vita di tutti i giorni, però, ha saputo qualcosa che il coniuge ha preferito nasconderle per non farla preoccupare e per evitare di intralciare la sua avventura.

GF Vip, “Sono rimasta esterrefatta”: Carmen Russo racconta il ‘segreto’ di Enzo Paolo

Ai microfoni di Casa Chi, l’ex concorrente ha risposto ad alcune domande riguardanti la sua esperienza nel famoso reality condotto da Alfonso Signorini.

La settimana scorsa, sempre a Casa Chi, Turchi aveva già rivelato in precedenza di aver preso il Covid durante le feste natalizie: “Non sono stato benissimo. Ho passato un brutto momento, ho avuto il Covid e so cosa si prova. Posso dirvi che è stato bruttissimo. Carmen non lo sa. L’ho preso il giorno di Natale e ne sono uscito il giorno della Befana”.

Ora anche sua moglie lo ha saputo e ne ha parlato durante l’intervista: “Sì ha avuto il Covid e adesso l’ho saputo. Se l’è cavata da solo ed è stato molto bravo. Mi ha svelato tutto e io sono rimasta esterrefatta. In ogni caso gli faccio un grande ringraziamento, sono onorata di avere un marito che non molla. Lui mi ha tenuto nascosto tutto per non farmi arrivare la notizia. Se l’avessi saputo avrei aperto la porta rossa e via. Ha gestito bene tutto, lui è stato un po’ male, ma se l’è cavata, ce l’ha fatta. Ha superato tutto anche perché non ha avuto una forma troppo grave.

Una dimostrazione d’amore enorme per Carmen, a cui il marito ha preferito non dire nulla per evitarle preoccupazioni e per non metterla in condizioni di uscire dal programma prima del tempo.

Contentissimi per Enzo Paolo Turchi che è guarito senza grossi problemi, ci complimentiamo con lui per il gran gesto d’amore fatto nei confronti di sua moglie.