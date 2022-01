Soleil è ritornata a parlare del suo rapporto con Alex Belli e si è lasciata andare ad una rivelazione inaspettata: le sue parole con Davide.

Seppure sia uscito dalla casa del GF Vip da poco più di un mese, Alex Belli continua ad essere una presenza piuttosto costante tra le quattro mura di Cinecittà. E lo è ancora di più da quando è entrata sua moglie Delia.

Nel corso della sua permanenza al GF Vip, lo sappiamo benissimo, Alex Belli è stato al centro dell’attenzione di tutti per via del suo rapporto con Soleil Sorge. Entrambi, in più occasioni, l’hanno definita semplice chimica artistica. C’è chi, però, ritiene che tra loro non ci sia soltanto un’amicizia, ma molto di più. E lo pensa anche la stessa modella venezuelana. Cosa ci sarà realmente tra di loro? Questo è ancora da scoprire! Quello che, però, conta sapere è che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vuole vederci chiaro su questa situazione. E, parlandone con Davide Silvestri, si è lasciata andare ad un’inaspettata rivelazione. Non soltanto, infatti, Soleil ha svelato di avere dei seri dubbi e di avere tante cose che non tornano, ma ha rivelato molto altro ancora.

Soleil su Alex Belli, la rivelazione è del tutto inaspettato: cos’è successo

Se da una parte Delia Duran è decisa ad interrompere qualsiasi tipo di rapporto con suo marito, dall’altra c’è chi crede che ci sia qualcosa sotto. Stiamo parlando proprio di lei: Soleil Sorge. Durante una chiacchierata col suo amico Davide, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha continuato a parlare del suo rapporto con Alex Belli. Ed ha rivelato di avere troppe cose non chiare. “Ci sono cose che non mi tornano”, ha detto la Sorge. “Se vogliono continuare a fare i teatrini, li continuano per conto loro. Io voglio mettere un punto a tutto questo”, ha continuato a dire.

“Se dico determinate cose…”, ha detto Solei. Lasciandosi andare ad una rivelazione del tutto inaspettata. D’altra parte, lo aveva anche già rivelato nel corso dell’ultima diretta che c’era un ‘segreto’ di cui non poteva e non volerne parlare. A cosa fa riferimento, secondo voi?

Come si evolverà la situazione secondo voi?