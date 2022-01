Kabir Bedi racconta cosa è successo prima di entrare al GF Vip: l’ha chiesto prima del suo ingresso.

Da qualche settimana Kabir Bedi è concorrente del GF Vip. L’attore sta conquistando i telespettatori con la sua semplicità, con i suoi modi di fare, comprensivi e pacati, e con la sua bontà d’animo.

La scorsa settimana è stato festeggiato il suo compleanno. Per questa occasione, è stata organizzata una festa a tema indiano. I concorrenti hanno indossato vestiti adatti e trucchi sul viso particolari. Barù si è dedicato alla cucina. Kabir, al momento del discorso, ha innanzitutto ringraziato Barù per il cibo, e subito dopo tutti gli altri. Qualche giorno fa, poco prima della diretta, mentre tutti erano chiusi in camera, il concorrente parlando proprio con il nipote di Costantino della Gherardesca, ha confessato una richiesta che aveva fatto al GF Vip prima di entrare.

Kabir Bedi, cosa ha chiesto prima di entrare al GF Vip: il ‘retroscena’ inaspettato

La scorsa settimana, Kabir Bedi ha compiuto gli anni. E’ stato organizzato un party a tema, per festeggiarlo, con buon cibo e vestiti adatti per l’occasione. L’attore ha ringraziato tutti i presenti per l’accoglienza e durante il discorso, ha anche voluto dedicare un pensiero alla sua famiglia.

Con la sua bontà d’animo sta conquistando i telespettatori, tanto che, nella precedente puntata, era in nomination e il preferito del pubblico e quindi il concorrente che si è salvato per primo è stato proprio lui. Ma poco prima di questa diretta, quando tutti erano rinchiusi in camera, Kabir, parlando con Barù, ha confessato un retroscena inedito. L’attore ha raccontato cosa ha chiesto al GF Vip prima di entrare.

Kabir ha detto: “Prima di arrivare qui ho chiesto ‘posso portare un po’ di soldi dentro la casa per le spese’ e loro mi hanno detto ‘no, è proibito“. A quanto pare, il concorrente, aveva chiesto, inconsapevolmente, di poter portare dei soldi per le spese della casa, ma ovviamente gli è stato detto no.