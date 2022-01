La dottoressa Pimple Popper, scoperta choc per Angelina: clamoroso!

Scoperta choc per Angelina dalla dottoressa Pimple Popper: è davvero clamoroso quello che è successo, da restare senza parole.

Dopo La clinica della pelle, c’è un altro imperdibile programma che tratta molto più da vicino i problemi della pelle di cui soffrono alcune persone. Stiamo parlando proprio di lei: la dottoressa Pimple Popper!

Vera e propria regina di Youtube e detentrice di un canale che registra migliaia di visualizzazioni giorno dopo giorno, la dottoressa Pimple Popper è la protagonista di un programma che porta il suo stesso nome. E che analizza da vicino le storie dei suoi pazienti. Tra i tantissimi che, nel corso della trasmissioni si sono alternati nel suo studio, non possiamo fare affatto a meno di raccontarvi la storia di Angelina. Arrivata all’età di 30 anni, la donna ha ritenuto necessario chiedere aiuto alla dermatologa per via di una grossa protuberanza che aveva sull’addome. E che condizionava fortemente la sua vita. “Ho fatto tanto visite, ma mi sono sentita frustrata dal fatto che nessuno trovava una soluzione che ho lasciato perdere”, ha raccontato alle telecamere del programma. Scopriamo cos’è successo.

Angelina a La dottoressa Pimple Popper: grossa protuberanza sull’addome, scoperta choc

Quando ha deciso di rivolgersi alla dottoressa Pimple Popper, quindi, Angelina aveva da diversi anni una grossa protuberanza sull’addome. Inizialmente grande quanto un pisello, molto presto, la massa è aumentata fino a raggiungere dei livelli tanto spaventosi quanto imbarazzanti. “Indosso maglie larghe”, ha detto. Spiegando, quindi, il suo forte disagio con la società circostante, ma anche col suo ragazzo.

Appena vista la situazione di Angelina, la dottoressa Lee ha avuto un’unica diagnosi. Si tratta di un lipoma, che seppure le sue dimensioni è stato asportato tranquillamente nello studio. Nel bel mezzo dell’operazione e dell’asportazione, però, la dermatologa ha fatto una scoperta choc: sulla sua superficie, il lipoma aveva un’altra piccola protuberanza decisamente più doppia. Di che cosa si tratta? A quanto pare, nulla di grave: non è altro che tessuto cicatriziale.

A distanza di due mesi dall’operazione, Angelina è ritornata dalla dottoressa per vedere se la convalescenza stava proseguendo alla perfezione. E si è detta entusiasta del risultato ottenuto.