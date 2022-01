Matilde Gioli, avete notato la somiglianza? C’è chi è ‘insospettito’ dal cognome dell’attrice.

La famosa attrice Matile Gioli è veramente in un periodo d’oro, sia per la sua carriera che per la sua vita sentimentale. È stato notato che la bella interprete assomiglia molto ad un’altra donna molto famosa. Sapete di chi si tratta?

Matilde Gioli è nata a Milano nel 1989. Il suo vero cognome è Lojacono, ma ha deciso di usare quello da nubile della madre. Attualmente ha trovato il successo con la serie campione d’ascolti Doc-nelle tue mani 2, dove interpreta la dottoressa Giulia Giordano. Una curiosità sulla sua carriera di attrice è che ha iniziato quasi per caso. Si trovava sul set de Il capitale umano, dove si candidò come comparsa e il regista Paolo Virzì la notò e le offrì una parte. Da lì è partita la sua carriera, arrivando fino al successo di oggi. Ma tornando alla sua bellezza, notate qualche somiglianza con un’altra attrice molto famosa?

Matilde Gioli: la somiglianza con un’altra attrice famosa

I social network sono ormai diventati un mondo a sé, dove si può liberamente esprimere un proprio pensiero o opinione su qualsiasi argomento sia di interesse pubblico. Gli utenti spesso notano dettagli che sfuggono alla maggior parte delle persone. In questo caso si tratta della particolare somiglianza di Matilde Gori con un’altra attrice di fama mondiale. Si tratta della diva di Hollywood Angelina Jolie.

La Gioli e l’attrice americana sicuramente sono una tipologia di donna molto simile. Entrambe seducenti e misteriose, si assomigliano soprattutto per la forma delle loro labbra carnose. Anche il contrasto di colori, che passa dagli occhi chiari alla carnagione più olivastra e i capelli castani sono dettagli che accomunano le due attrici. Infine, la forma del volto di Matilde Gioli assomiglia molto a quello della Jolie, soprattutto con specifiche acconciature. Gli utenti dei social più attenti hanno anche notato la somiglianza tra i loro cognomi, arrivando a pensare che la Gioli abbia scelto proprio questo poiché assomiglia a Jolie. Questa teoria è stata poi prontamente smentita dalla diretta interessata.

Per noi sono entrambe bellissime! E voi vedete questa somiglianza tra Matilde Gioli e Angelina Jolie?