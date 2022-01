Mostra la pancia dopo il parto gemellare: “Perderò tanti lavori”, il suo corpo è cambiato

L’ex naufraga de L’isola dei famosi mostra sui social la pancia dopo il parto gemellare: “Perderò tanti lavori”.

Il 28 novembre 2021 è diventata mamma di due gemelli. L’ex naufraga de L’Isola dei famosi l’ha annunciato su instagram, pubblicando un dolcissimo post: “Mai avrei sognato niente di così perfetto”.

Nella foto stringe la mano di suo marito. Con la nascita dei gemelli, un maschio e una femmina, sono diventati genitori per la prima volta. Sempre sui social, nei mesi scorsi, aveva condiviso ogni tappa della sua gravidanza. Lei ha spiegato che diventare genitore è stato molto difficile e che dopo il reality ha avuto molti problemi di salute. Dopo tre anni, in cui lei non ha mai perso le speranze, finalmente la meravigliosa scoperta. A novembre del 2021 l’ex naufraga è diventata mamma e adesso, ha deciso di mostrare la pancia, a pochi mesi di distanza dal parto, nonostante, dice, potrebbe perdere tanti lavori.

Mostra la pancia dopo il parto gemellare: “Perderò tanti lavori”

Nel novembre del 2021, l’ex naufraga de L’Isola dei famosi è diventata mamma di due gemelli, un maschio e una femmina. Prima di questa dolce scoperta, lei non ha mai nascosto di aver avuto molte difficoltà nel diventare genitore, e di aver affrontato un lungo percorso.

Dopo tre anni, è arrivata la dolce notizia. Oggi, Gracia De Torres, che abbiamo amato e seguito a L’Isola e anche a Ciao Darwin, nel corpo di ballo, è mamma ed è felice insieme al marito Daniele Sandri, giocatore di basket professionista. Oggi, la modella ha deciso di mostrare la sua pancia a pochi mesi dal parto, per dimostrare che la gravidanza può stravolgere la vita di una donna e anche il corpo.

Gracia in basso a questa foto scrive: “La vita ha diverse sfumature, diversi colori e diversi punti di vista. La mia pancia é diventata una mappa del tesoro o un’albero della vita, forse per altri un terrore. Con questa foto probabilmente perderò tanti lavori futuri, chi prenderebbe ancora per una campagna di costumi una donna con questa pancia??? Solo qualcuno che ha la sensibilità di capire e il coraggio di mostrare le donne reali”.

La modella spiega che non tutti hanno la sensibilità di mostrare le donne come sono realmente, anche dopo un parto. Dice che alla società manca proprio questo, che c’è bisogno di più campagne pubblicitarie dove si mostra la verità della vita e non i perfetti canoni di bellezza: “...la vita sarebbe migliore, probabilmente ci sarebbero meno adolescenti in depressione per non entrare in quelli canoni di bellezza, ci sarebbe meno bullismo e ci sarebbe molta più felicità”. Gracia non ha avuto nessun timore di mostrarsi così com’è dopo il parto, perchè la realtà è questa, e non bisogna solo seguire la perfezione o credere a quello che abbiamo davanti, perchè dietro c’è molto altro.