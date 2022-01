Ricordate com’era Pamela Prati da giovanissima? Siamo nel 1987, negli anni del suo esordio in tv: da non credere, è davvero impressionante.

È uno dei volti più amati dal pubblico italiano, Pamela Prati! Esordita sul piccolo schermo quando era soltanto una ragazzina, ha facilmente cavalcato la cresta dell’onda. E, in men che non si dica, è diventato uno dei volti più amati della televisione nostrana degli anni ’90.

Showgirl e cantante, Pamela Prati è tra le artiste più complete dello spettacolo nostrano. Ricordate, però, i suoi esordi? Correva esattamente il 1987 quando la bella Prati, dopo aver iniziato la sua carriera da modella, diventa il volto di punta di una famosissima trasmissione televisiva. Stiamo parlando di Biberon, programma seguitissimo di Rai Uno di fine anni ’80. È proprio con Biberon, quindi, che Pamela Prati compie il suo esordio in tv. E, da quel momento, non si ferma mai più. La sua bellezza, infatti, non passa affatto inosservata. E la sua professionalità ed immensa poliedricità la rendono quella che ancora oggi è. Siete curiosi, però, di vederla? Sono trascorsi tantissimi anni dal suo esordio, ma com’era da giovanissima? Ebbene. Siamo riusciti a rintracciare un video del passato, eccola: è incredibile!

Pamela Prati da giovanissima, ricordate com’era? Lo scatto dei suoi esordi in tv

Seppure sia lontana dal piccolo schermo nostrano da diversi anni, Pamela Prati continua ad essere amatissima da tutti noi. Ricordate, però, com’era da giovanissima? Sin dai suoi esordi, la showgirl ha saputo impressionare tutti per la sua straordinaria bellezza e la sua incredibile carriera ce ne da ampia conferma. Siete curiosi, però, si rivederla ai tempi del suo debutto?

Come dicevamo precedentemente, dopo la carriera da modella, Pamela Prati ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della tv come protagonista indiscussa di Biberon. Ricordate com’era in quegli anni? Eccola qui:

Era esattamente il 1987 quando Pamela Prati faceva il suo debutto sul piccolo schermo. Che dire? Saranno anche passati ben 35 anni da quel momento, ma la splendida showgirl non solo non è affatto cambiata nel corso degli anni, ma è sempre bellissima. Siete d’accordo?