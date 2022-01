Prima di prendere parte a Vite al Limite, il paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di stare per morire: cos’è successo dopo?

Non era mai accaduto in tutta la storia di Vite al Limite, ma invece è stato proprio così. Prima di prendere parte al programma di Real Time, il giovane paziente del dottor Nowzaradan ha raccontato di aver rischiato di morire. Scopriamo insieme tutta la sua storia.

Leggi anche –> Per Janine era impossibile anche camminare: dopo Vite al Limite è rinata, irriconoscibile!

Aveva soltanto 23 anni quando ha deciso di partecipare a Vite al Limite, eppure il suo peso era talmente eccessivo che ha reso necessario il suo ingresso nella famosa clinica di Houston. A determinare quei chili di troppo – stiamo parlando di ben 300 kg – purtroppo è stata una storia piuttosto drammatica. Il giovane ragazzo, infatti, ha raccontato di avere avuto un passato piuttosto difficile. E di aver rischiato, addirittura, di morire. Arrivato a un peso eccessivo, però, si è reso conto di non poter andare affatto avanti così per parecchio tempo. Ed ha scelto di rivolgersi al dottor Nowzaradan. Cos’è successo, però, durante la sua permanenza in clinica? E, soprattutto, com’è andato a finire il suo percorso? Scopriamo tutto.

Leggi anche –> “Mi sto uccidendo”, dramma choc a Vite al Limite: cos’è successo in clinica? Davvero impensabile

Prima di Vite al Limite ha rischiato di morire, cos’è successo?

Sappiamo benissimo che, nel corso delle nove edizioni di Vite al Limite, ne abbiamo viste di cotte e di crude. C’è chi, seppure armato di buona volontà, non è riuscito affatto ad ottenere dei buoni risultati. E chi, invece, ha soddisfatto alla grande le richieste del dottor Nowzaradan. Ne è l’esempio il giovane protagonista di questo nostro articolo. Intenzionato a mettere fine all’incubo che viveva da diversi anni, il paziente ha portato al termine un percorso davvero impressionante.

Leggi anche –> Dopo Vite al Limite sta bene con se stessa e non lo nasconde affatto: immagini a confronto impressionanti, eccola oggi

In molti ricorderanno la storia di Isaac Martinez, ventitrenne dell’ottava stagione di Vite al Limite. Alle telecamere del programma, il giovane Isaac non soltanto ha raccontato di aver raggiunto i 300 kg perché ha sfogato tutto il suo dolore nel cibo per via di alcuni problemi di salute di sua madre, ma di aver rischiato anche lui di morire a causa di un’infezione. L’allarme, grazie ad una cura specifica, è rientrato, ma il buon Martinez voleva ugualmente ritornare in forma. Non sappiamo come sia diventato oggi perché a quanto pare Isaac ha reso privati i suoi profili social, possiamo dire che, prima dell’intervento chirurgico, è riuscito a dimagrire ben 56 kg.

Vi piacerebbe avere qualche notizia in più su di lui?