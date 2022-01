Lo ricordate tra i cantanti della seconda edizione di Amici? Cos’è successo dopo il programma e com’è oggi, incredibile

Abbiamo ammirato il suo talento tra i cantanti della seconda edizione di Amici: non immaginereste mai cosa ha fatto dopo il talent.

E’ trascorso quasi un ventennio da quando Daniele Perrino partecipò alla seconda edizione di Amici, all’epoca chiamato ancora Saranno Famosi. Il talent veniva trasmesso ancora su Italia 1 e gli allievi dovevano cimentarsi in tutte le discipline, canto, ballo e recitazione.

Sembra passata un’eternità da allora, ma i fan del programma ricordano e continuano a seguire la maggior parte dei protagonisti di quelle prime edizioni che tante emozioni ci hanno trasmesso.

Uno di questi fu sicuramente Daniele Perrino, aspirante cantante all’epoca diciannovenne che, nonostante si classificò undicesimo, si fece notare per le sue potenzialità artistiche. Appena uscito dalla scuola più famosa d’Italia, fece parte per alcuni anni anche del cast di Buona Domenica. Oggi ha 38 anni e non lo vediamo in tv da un bel po’. Scopriamo quindi che fine ha fatto il talentuoso volto di Amici.

Da Amici ad altre avventure: la strepitosa carriera di Daniele Perrino, protagonista della seconda edizione

Non tutti sanno che nel 2010, a qualche anno di distanza dalla partecipazione al talent condotto da Maria De Filippi, Daniele provò a partecipare nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo.

Purtroppo, il suo brano Coperta d’inchiostro non passò le selezioni, ma nel 2011 ha avuto la fortuna di collaborare con una vera icona della musica. Stiamo parlando di Mario Biondi con cui lavorò ad un brano dell’album Due. Con la band Virgo iniziò molti concerti dal vivo e con loro vinse il premio MEI. Oggi Perrino fa parte del duo musicale Ground Poppy Honey Milk che ha fondato insieme a Paulie Paterna.

Qui lo vediamo in una foto recente, ma nonostante appaia con un’aria più matura, non si può dire che il suo cambiamento sia stato particolarmente notevole. Non trovate anche voi?