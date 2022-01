Sapete cosa faceva Tom Welling prima di diventare un attore di successo? Non tutti conoscono questo ‘retroscena’.

Attore, regista, produttore televisivo, Tom Welling è famoso in tutto il mondo. Sicuramente la notorietà è arrivata quando ha vestito i panni di Clark Kent, nella famosa serie televisiva Smallville. Questa serie, è stata prodotta dal 2001 al 2011 e la trama è legata alle avventure di Superman, anche se, è stata ambientata ai giorni nostri.

Welling ha interpretato il protagonista, Clark. Quest’ultimo, arriva dopo una catastrofica pioggia di meteoriti a Smallville, e cade nella fattoria dei Kent, dove viene accolto dalla coppia con grande calore. Si scopre col tempo che il bambino ha poteri soprannaturali.

L’attore, prima ancora di essere scelto per Smallville, ha avuto il primo ruolo importante nella serie televisiva Giudice Amy, nel 2001, in cui compare per sei episodi nella parte di un maestro di karate. Oggi, Welling gode di una grande fama, ma sapete cosa faceva prima di diventare un attore?

Tom Welling, quello che non tutti conoscono: cosa faceva prima di diventare attore

In questi anni, abbiamo amato Tom Welling in tanti ruoli diversi. L’attore ha recitato al cinema e in televisione. Il primo ruolo importante arriva nel 2001, nella serie televisiva Giudice Amy, dove compare per sei episodi nella parte di un maestro di Karate.

In seguito recita in Special Unit 2 e Undeclared. Ma il successo lo avvolge completamente quando viene scelto, in seguito ad una selezione nazionale, per il ruolo di Clark Kent, nella serie Smallville. Questo ruolo gli dà fama e popolarità a livello internazionale. Negli anni ha vestito i panni di altri personaggi, perchè da quel momento non si è più fermato. Ma prima ancora di diventare un attore, sapete cosa faceva?

Dopo aver preso il diploma, Tom Welling ha cominciato a lavorare nel settore delle costruzioni. Nel 1998 viene scoperto da un cercatore di talenti, che gli suggerisce di provare la carriera di modello. Qualche anno dopo si stabilisce a Los Angeles dove posa per importanti marchi. Nel frattempo tenta la carriera di attore e come vi abbiamo già anticipato, il primo ruolo importante arriva nel 2001, nel Giudice Amy.