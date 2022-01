Uomini e Donne, Gianni ‘spia’ il cellulare di Biagio: scoperta choc

In una delle recenti puntate di “Uomini e Donne”, Gianni ha ‘spiato’ il cellulare di Biagio: quello che ha scoperto è incredibile

Il cavaliere napoletano è uno dei più discussi della trasmissione di Maria De Filippi. Le sue frequentazioni sono spesso ‘osteggiate’ dagli opinionisti del programma, che non credono nella sua buona fede. Di recente, Gianni ha addirittura ‘spiato’ il cellulare del cavaliere e quello che ha scoperto ha sorpreso il pubblico.

Biagio Di Maro è uno dei cavalieri più discussi di “Uomini e Donne“, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Egli è nato a Napoli nel 1967 e lavora come escavatorista nei cantieri. È giunto nel programma di Maria De Filippi per corteggiare Gemma Galgani, ma la conoscenza non è andata a buon fine. La conduttrice ha in seguito permesso a Biagio di restare nel programma.

Il cavaliere ha iniziato così la conoscenza con numerose dame, senza mai concludere nulla. Da un paio di anni ormai, Biagio siede nel parterre maschile e le sue frequentazioni sono ‘osteggiate’ dagli opinionisti del programma. Gianni Sperti e Tina Cipollari non credono nella buona fede del napoletano.

In una delle recenti puntate del dating show di Canale 5, Gianni ha addirittura ‘spiato’ il cellulare di Biagio e quello che ha scoperto ha spiazzato il pubblico. L’opinionista di “Uomini e Donne” ha notato: “Il telefono di Biagio è abbastanza vuoto, nel suo registro chiamate c’è una sola telefonata quindi tutto il resto è stato cancellato. Ci sono dei messaggi, ma non sono tantissimi. Le videochiamate? Tutte cancellate“. Il cavaliere si è giustificato dicendo di avere un’applicazione che periodicamente cancella tutto.

Gianni ha poi trovato qualcosa di inaspettato: una chat su Instagram con Jo Squillo. Biagio si è giustificato dicendo che ogni tanto si scambiano like sul popolare social network e per questo hanno iniziato a messaggiarsi. La dama che sta frequentando, però, ha negato la sua versione: “La verità è che Jo Squillo l’ha trovata nell’albergo dove lui alloggia perché lei era appena uscita dal Grande Fratello e le ha chiesto il numero di telefono”.