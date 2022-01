Valerio Scanu si è classificato al secondo posto ad Amici, ma è stato il vincitore del Festival di Sanremo nel 2010: com’è la sua vita oggi?

Amici è uno dei programmi più seguiti in assoluto dal pubblico italiano. In onda a partire dagli anni 2000, il talent ha sempre ‘sfornato’ dei talenti davvero unici ed inimitabili. Ne potremmo citare tantissimi, lo sappiamo benissimo. A partire da Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, giusto per prenderne in considerazioni alcune voci impressionanti della musica italiana. Fino ad Anbeta Toromani, Elena D’Amario e tanti altri volti noti della danza nostrana.

Tra i tantissimi concorrenti che hanno preso parte a queste 21 edizioni di Amici, però, non possiamo fare a meno di dimenticarci di lui: Valerio Scanu! Secondo classificato all’edizione del 2008 e vincitore del Festival di Sanremo nel 2010, l’amatissimo cantante sardo ha saputo cavalcare la cresta dell’onda subito dopo la sua partecipazione al talent. E, sia chiaro, è stato così non soltanto perché le sue canzoni hanno riscosso un successo impressionante, ma anche per il giovane Scanu ha preso parte a diversi programmi televisivi di un certo calibro. Come dimenticarlo, ad esempio, a L’Isola dei famosi. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? La sua vita è radicalmente cambiata!

Valerio Scanu oggi: la sua vita è cambiata, cosa farà

Era esattamente il 2008 quando Valerio Scanu prende parte all’edizione di quell’anno di Amici e si aggiudicava il secondo posto – all’epoca, infatti, Alessandro Amoroso si aggiudicò la vittoria. Da quel momento, la carriera del giovane cantante è stata tutta in salita. I suoi singoli hanno riscosso un successo impressionante. E, nel 2010, è arrivato un grandissimo traguardo: la vittoria del Festival di Sanremo nel 2010 con la canzone ‘Per tutte le volte che….’.

Cosa sappiamo, però, oggi su di lui? Appurato che, dopo diversi anni dalla sua partecipazione ad Amici e la vittoria a Sanremo, Valerio Scanu ha preso parte a Tale e quale show e L’Isola dei Famosi, com’è cambiata la sua vita oggi? Ebbene. A distanza di tempo, il giovane cantante continua a praticare la sua passione per la musica. Proprio recentemente, infatti, il buon Scanu ha lanciato un nuovo singolo per i suoi fan, suo padre – recentemente morto di Covid – e il Natale. Ma non solo. A Roma Today, infatti, ha raccontato di essere iscritto dal 2018 all’università. E che, tra qualche mese, conseguirà la laurea in Giurisprudenza.

Siete contenti di questa ‘nuova vita’ di Valerio Scanu?