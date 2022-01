Vuole abbandonare Amici 21, decisione a sorpresa: sarebbe davvero un brutto colpo

Vuole lasciare la scuola di Amici 21, la decisione è arrivata all’improvviso: sarebbe davvero un brutto colpo per i fan del talent show

Nella scorsa puntata del daytime del talent show, un’allieva ha dichiarato di voler abbandonare la scuola. La decisione è arrivata a sorpresa. Se fosse confermato sarebbe davvero un brutto colpo per i fan del talent show.

LEGGI ANCHE: Amici 21, quando inizia il serale: arriva la notizia che tutti aspettavano

Decisione a sorpresa, vuole abbandonare Amici 21

La ventunesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi entra nel vivo. È iniziata la corsa verso il serale. Gli allievi hanno ricevuto la maglia del serale e adesso dovranno difenderla fino all’ultima puntata del pomeridiano. La strada è ancora lunga e gli ostacoli sono tanti. Ogni giorno gli allievi della scuola più famosa d’Italia ricevono nuovi compiti e devono superare nuove sfide.

LEGGI ANCHE: Amici 21, imprevisto in diretta per LDA: è accaduto proprio mentre cantava davanti a Fiorella Mannoia

Nel daytime andato in onda ieri pomeriggio su Canale 5, una delle allieve ha dichiarato di voler abbandonare la scuola. La sua decisione è arrivata all’improvviso. Se fosse confermata, sarebbe davvero un brutto colpo per i fan del programma. L’allieva, infatti, è molto amata dai telespettatori del famoso talent show. Se vi siete persi il daytime di ieri pomeriggio, di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

LEGGI ANCHE: Amici 21, “Comunicazione importante”: Alessandra Celentano gela tutti con la sua richiesta

Nella scorsa puntata pomeridiana di “Amici”, i professori di canto hanno voluto stilare una classifica e l’ultima classificata ha dovuto abbandonare per sempre la scuola. Nel daytime di ieri pomeriggio, il professor Raimondo Todaro ha annunciato di voler fare la stessa cosa con i ballerini. Attualmente l’ultima classificata è Carola.

La notizia ovviamente non è stata ben accolta dalla ballerina, che è scoppiata a piangere. Carola ha poi dichiarato: “Se anche la mia maestra accetterà questa situazione, io abbandonerò la scuola“. La decisione della ballerina dunque è arrivata all’improvviso. Carola non accetta di abbandonare la scuola in questo modo ed ha dichiarato di essere pronta lei stessa a lasciare per sempre il programma.

Carola, oltre ad essere una delle ballerine con maggior talento nella scuola di “Amici”, è anche una delle più amate dal pubblico. Perderla dunque sarebbe davvero un brutto colpo per il programma.