Amici 21, chi è Calma: età, vero nome e Instagram del nuovo concorrente del talent, entrato nella squadra di Rudy Zerbi.

Il serale di Amici 21 si avvicina sempre di più! Si tratta della fase finale del talent show di Maria De Filippi, che andrà in onda in prima serata, su Canale 5. Anche quest’anno, si partirà dopo la fine di C’è posta per te, a marzo. Ma la vicinanza del serale vuol dire solo una cosa: non tutti i ragazzi potranno accedervi e, quindi, molti dovranno lasciare la scuola. Nonostante questo, è ancora tempo di nuovi ingressi: avete ascoltato Calma?

Il giovane cantante è stato notato da Rudy Zerbi, che ha deciso di proporre per lui un banco immediato, per inserirlo nella scuola. Proposta accettata, il cantante è ufficialmente un concorrente di Amici 21. Curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui?

LEGGI ANCHE —->Lo ricordate tra i cantanti della seconda edizione di Amici? Cos’è successo dopo il programma e com’è oggi, incredibile

Calma è un nuovo concorrente di Amici 21: cosa sappiamo del cantante

Calma è uno dei cantanti di Amici 21! Nello specifico, l’ultimo ad essere entrato nella scuola, scelto da Rudy Zerbi. Cosa sappiamo del giovane rapper? Nato a Pesaro, ha 23 anni e sviluppa la passione per la musica sin da piccolo, grazie al suo papà. Studia musica, chitarra, ma anche scrittura e canto, sin dai suoi 13 anni. Ma vi starete chiedendo: qual è il suo vero nome?

Calma è ovviamente un nome d’arte, il cantante si chiama Marco Barbieri. A 18 anni si trasferisce a Londra, dopo aver vinto la borsa di studio all’accademia Access to Music. Su Instagram lo troverete col nickname “heycalma”:

LEGGI ANCHE —->È stata eliminata, abbandona per sempre “Amici” 21: brutto colpo per i fan

I suoi singoli già disponibili sono Sei troppo per me e Globuli Bianchi. Nella puntata di presentazione ha presentato un nuovo inedito, Routine, che è stato molto apprezzato dal pubblico in studio. Il rapper riuscirà ad arrivare fino in fondo ad Amici, anche se è entrato da pochissimo. Non ci resta che attendere le prossime news e, soprattutto, l’appuntamento con la nuova puntata di Amici è per domenica 23 gennaio 2022, a partire dalle ore 14.00. Ci sarete?