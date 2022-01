Amici 21, Raimondo Todaro sbotta: “Accetto tutto ciò che ne consegue”, cos’è successo

Il professore di “Amici” 21, Raimondo Todaro”, sbotta sui social: “Accetto tutto ciò che ne consegue”, ecco cos’è successo

L’ex professionista di “Ballando con le Stelle” è stato protagonista di un battibecco con la professoressa Celentano. Dopodiché ha avuto una reazione sui social, dove ha pubblicato un lungo commento. In questo articolo vi spieghiamo tutto quello che è successo nelle ultime ore nella scuola più famosa d’Italia.

Amici 21, Raimondo Todaro sbotta: le sue parole

Da quest’anno, Raimondo Todaro è uno dei professori della scuola di “Amici”, famoso talent show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Todaro ha lasciato “Ballando con le Stelle”, programma televisivo di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, che l’ha cresciuto sia artisticamente che professionalmente.

L’arrivo di Todaro nel talent show di Maria De Filippi è stato acclamatissimo dal pubblico. Egli, grazie all’esperienza nel famoso programma di Milly Carlucci, è divenuto amatissimo dal pubblico televisivo. Di recente però, in seguito ad un battibecco con la professoressa Alessandra Celentano, Todaro è stato molto criticato dal pubblico di “Amici”.

Todaro ha proposto di unire le classifiche delle gare di ballo e di eliminare l’ultimo classificato. Al momento, però, l’ultima posizione è occupata dalla ballerina Carola, che è stata svantaggiata dalle gare di improvvisazione. La proposta di Todaro ha generato una reazione sia da parte di Carola che della professoressa Celentano, che ha chiesto immediatamente un confronto con il collega. Secondo la Celentano, Todaro vorrebbe eliminare Carola e la sua proposta sarebbe ingiusta nei confronti della ballerina.

Il professore è stato così attaccato dal pubblico ed ha deciso di rispondere con un commento sotto al video pubblicato sull’account social ufficiale del talent show. Todaro ci tiene ha precisare che: anche la professoressa Celentano ha mandato in sfida la sua allieva Serena; non vuole fare fuori gli allievi della maestra e in cinque mesi ha lanciato solo una sfida; Cristiano non è uscito per colpa sua e la maestra avrebbe potuto impedire la sfida con Christian; le improvvisazioni nel latino non esistono quindi Mattia era svantaggiato al pari di Carola.