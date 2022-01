“Amici”, vi ricordate del ballerino Simone Baroni? Bruttissima disavventura per lui

Vi ricordate del ballerino Simone Baroni di “Amici”? È stato vittima di una bruttissima disavventura: ecco cos’è successo

In passato ha partecipato al talent show condotto da Maria De Filippi. Oggi lavora come coreografo ed ha diretto moltissimi videoclip di cantanti famosi. Di recente, però, è stato anche vittima di una bruttissima disavventura. Siete curiosi di sapere cos’è successo? Se sì, continuate a leggere l’articolo. Di seguito vi sveliamo tutti i dettagli.

Simone Baroni di “Amici” vittima di un bruttissimo incidente

Simone è stato uno dei ballerini della quattordicesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi. Egli ha iniziato a ballare a 7 anni, guardando Billy Elliot. Nella scuola più famosa d’Italia viene subito adocchiato dalla professoressa Alessandra Celentano, che spende per lui bellissime parole. D’altronde, prima di partecipare al talent show, Simone aveva studiato assieme al maestro Victor Litvinov, che è riuscito a farlo crescere professionalmente, era entrato nel New York Theater Ballet e addirittura aveva danzato con Roberto Bolle.

Il ballerino, però, non riesce ad approdare al serale di “Amici”. Quell’edizione è zeppa di talento. Basti pensare che in finale giunsero Briga, The Kolors, Virginia Tomarchio e Klaudia Pepa. Prima di loro, invece, furono eliminati Giorgio Albanese, Cristian Lo Presti e Shaila Gatta, divenuta poi velina di “Striscia la Notizia”. L’edizione vide trionfare i The Kolors per il canto e Virginia per il ballo, ma anche tutti gli altri hanno avuto una splendida carriera.

Oggi Simone è un coreografo, ma di recente è stato protagonista – suo malgrado – di un bruttissimo incidente. Baroni ha raccontato a Fanpage.it di essere stato aggredito per strada a Roma da un gruppo di ragazzi che l’hanno bersagliato perchè – secondo lui – è gay.

“Ero con un gruppo di amici in un bar in zona San Giovanni quando mi sono allontanato per raggiungere l’automobile, poco distante dal locale” – ha raccontato Baroni nell’intervista – “Mi sono fermato a parlare con due ragazze e da lontano si è sentito un ragazzo urlare: ‘Ma non lo vedi che è fr***o?’, e altre cose che evito di specificare”.

I ragazzi sarebbero passati presto dalle parole ai fatti, sferrando ben due pugni al volto al ballerino. “Il giorno dopo sono andato in ospedale: la prognosi è di 5 giorni. Poi sono andato a fare la denuncia da carabinieri e ho consegnato il video girato la sera prima, in cui si vedevano i volti dei ragazzi che mi hanno aggredito: non so adesso come agiranno”, ha concluso l’ex allievo di “Amici”.