Anticipazioni GF Vip, cosa succederà nella puntata di venerdì 21 gennaio: confronti, discussioni e l’eliminato.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip ha toccato in questi mesi ascolti record. Il reality è molto seguito e anche la diretta, su mediaset extra lo è. I telespettatori, ormai entrati nelle dinamiche del gioco, vogliono capire e sapere cosa succede.

Nella scorsa puntata non sono mancati i colpi di scena. Ancora una volta al centro dell’attenzione il rapporto tra Soleil e Alex, ma con un’attenzione particolare al confronto tra Soleil e Delia, quest’ultima entrata in casa come concorrente la scorsa settimana. Durante la diretta ci sono state anche varie sorprese, come l’arrivo della mamma di Sophie. La donna, però, si è scagliata contro Jessica, sostenendo che non stava facendo bella figura con il suo comportamento nei confronti della figlia e del fidanzato. Queste sono solo alcune delle dinamiche affrontate nella scorsa puntata. Questa sera, c’è il secondo appuntamento settimanale, cosa succederà? Scopriamo le anticipazioni.

GF Vip, anticipazioni puntata del 21 gennaio: cosa succederà questa sera

Questa sera, venerdì 21 gennaio, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. In settimana, dopo la puntata di lunedì, è successo di tutto. Inaspettatamente è arrivato per Soleil e Alex un aereo di ‘coppia’, che ha portato ad inevitabili conseguenze.

Delia Duran, la moglie dell’attore, è crollata e ha preso un’importante decisione. La concorrente ha deciso di lasciare suo marito, esprimendo il suo volere in diretta. Ovviamente, poco dopo, è arrivata la reazione di Belli. Soleil, invece, dinanzi all’aereo, non ha nascosto il suo entusiasmo, anche se, nei giorni seguenti, ha manifestato le sue perplessità. Sicuramente, questa sera, si parlerà di questa situazione che sta tanto facendo discutere. Cosa accadrà tra Alex e Delia? E con Soleil?

Non mancheranno le sorprese, solitamente i concorrenti al televoto, ne ricevono qualcuna. E proprio parlando del televoto, quello di questa sera vedrà l’uscita definitiva di uno dei nominati: chi lascerà la casa tra Valeria Marini con Giacomo Urtis, Jessica, Davide Silvestri e Federica Calemme? Lo scopriremo a breve, non perdete la nuova puntata del Grande Fratello Vip.