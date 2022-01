Antonella Clerici, sapete quanto guadagna in Rai: finalmente è stata svelata la cifra

Sapete quanto guadagna Antonella Clerici in Rai? Finalmente è stata svelata la cifra: potrebbe essere una delle più pagate

È una delle conduttrici di punta della rete pubblica. Ha raggiunto l’apice del successo con “La prova del cuoco”, mentre attualmente è impegnata con “The Voice Senior”. Finalmente sono state svelate le cifre del suo stipendio. Potrebbe essere una delle più pagate in Rai.

LEGGI ANCHE: Avete mai visto il padre di Antonella Clerici? Come si chiama e di che cosa si occupava

Quanto guadagna Antonella Clerici

Antonella Clerici è nata il 6 dicembre 1963 a Legnano, in provincia di Milano. Ha 58 anni ed è una delle conduttrici più famose della televisione italiana. Ha debuttato nel piccolo schermo negli anni ottanta nelle reti locali, ma è divenuta famosa quando è passata alla Rai negli anni novanta, conducendo diversi programmi sportivi.

LEGGI ANCHE: Com’era Antonella Clerici agli esordi: la riconoscete in questa immagine?

Dopo un breve periodo in Mediaset, è tornata alla Rai dove, dal 2 ottobre 2000 al 1º giugno 2018, ha condotto “La prova del cuoco“, trasmissione che l’ha lanciata come conduttrice di punta dell’emittente.

In seguito ha condotto tantissime trasmissioni di prima serata, come “Il ristorante”, “Il treno dei desideri”, “Ti lascio una canzone”, lo “Zecchino d’Oro” e addirittura anche il Festival di Sanremo. Attualmente è impegnata con “The Voice Senior” in prima serata e con “È sempre mezzogiorno“, che ha perso il posto de “La prova del cuoco”.

LEGGI ANCHE: Oggi Antonella Clerici è la regina della tv nostrana, ma sapete cosa faceva prima del successo? Era il 1985

I telespettatori di Rai Uno sono curiosi di sapere quanto guadagna Antonella Clerici. Le cifre esatte ovviamente non le conosciamo perchè non sono mai state rese note. Alcuni siti, però, si sono occupati di questa notizia.

Stando a quanto riportato sul web, sembrerebbe che la Clerici abbia guadagnato in Rai anche quando ha lasciato il suo programma nelle mani di Elisa Isoardi. La conduttrice originaria di Legnano, infatti, avrebbe percepito uno stipendio di 230 mila euro perchè è rimasta nel team di autori de “La prova del cuoco”.

Adesso che è tornata in pianta stabile in Rai con la conduzione di ben due programmi televisivi. La Clerici percepirebbe circa 1 milione e mezzo di euro all’anno. A questi vanno andrebbero aggiunti i bonus per le ospitate televisive negli altri programmi. Se le cifre dovessero essere confermate ufficialmente, la Clerici potrebbe rientrare tra le conduttrici più pagate della rete pubblica.