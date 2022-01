Kabir Bedi, lo ricordate in Beautiful? Il suo fu un ruolo fondamentale nella soap opera di Canale 5.

È entrato da pochissimo nella casa del GF Vip, ma ha già saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista. Parliamo di lui, Kabir Bedi, l’indimenticabile Sandokan, entrato nel cuore dei fan di tutto il mondo grazie al ruolo della Tigre di Mompracem nello sceneggiato di Sergio Sollima. Ma sapevate che Kabir ha recitato anche in Beautiful?

L’attore indiano è apparso nel cast della famosa soap per ben due volte e il ruolo del suo personaggio è stato fondamentale… Facciamo un tuffo nel passato e scopriamo tutti i dettagli del principe Omar Rashid!

Ricordate quando Kabir Bedi è apparso in Beautiful? Il suo personaggio salvò la vita proprio a lei

Tutti lo ricordano per Sandokan, ma gli appassionati di Beautiful non potranno non ricordare il principe del Marocco Omar Rashid. Ad interpretarlo fu proprio Kabir Bedi, che apparve nella soap opera per ben due volte, a distanza di anni: la prima nel 1994-95 e la seconda nel 2005. La cosa interessante è che, in entrambi i casi, il principe ha salvato la vita ad una delle protagoniste della serie… ricordate chi?

Proprio così, parliamo di Taylor Hayes! Gli appassionati della soap ricorderanno che la moglie di Ridge è stata creduta morta diverse volte, per poi “resuscitare” improvvisamente. La prima volta, nel 1994, è stata creduta vittima di un incidente aereo, ma solo dopo si scoprì che era stata rapita dagli uomini di Omar, un principe innamorato di lei. Taylor ha perso la memoria e viene ribattezzata Laila da Omar, che decide di sposarla. Solo successivamente Taylor riacquisterà i ricordi e troverà il modo di tornare da Ridge e Los Angeles. Ma cosa è accaduto 10 anni dopo?

Ebbene, Omar riappare nel 2005, quando riporterà a casa sana e salva Taylor, creduta morta dopo essere stata sparata da Sheila Carter! Anche il questo casa il principe del Marocco è stato il salvatore della bellissima Taylor!

E non dimentichiamo che Taylor è tornata in scena a Beautiful proprio nelle scorse settimane, nelle puntate americane! Tra qualche mese tornerà anche in Italia.. noi non vediamo l’ora, e voi?