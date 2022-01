Chiara Giordano racconta la sua vita adesso dopo il divorzio da Raoul Bova

In un’intervista, Chiara Giordano racconta la sua vita dopo il divorzio da Raoul Bova: in questo articolo vi riportiamo le sue parole

Per anni è stata una delle donne più invidiate d’Italia. Accanto a sé, infatti, aveva uno degli attori più affascinanti del cinema italiano. Adesso, però, la Giordano non è più la moglie di Bova e in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato com’è la sua vita.

LEGGI ANCHE: L’ex moglie di Raoul Bova parla dopo il divorzio: “L’errore peggiore…”

Chiara Giordano, com’è la sua vita dopo il divorzio da Raoul Bova

Chiara Giordano è nata il 5 Agosto del 1973 a Roma da Francesco Giordano e Annamaria Bernardini Di Pace, famoso avvocato divorzista. Sin da piccola è una grande appassionata di animali, infatti da grande decide di conseguire la laurea in Veterinaria. La Giordano lavora a Roma, dove vive insieme ai suoi figli.

LEGGI ANCHE: Raoul Bova, il dramma che ha caratterizzato la sua vita appena qualche anno fa: momento terribile

Di recente si è avvicinata al mondo dello spettacolo in quanto è conosciuta per essere l’ex moglie di Raoul Bova. I due si sono conosciuti nel 1997, quando Chiara studiava ancora all’università. Per stare con lei sembrerebbe che Bova abbia chiuso una storia con l’attrice Romina Mondello. Ciò che colpì l’attore – come ha dichiarato lui stesso – era come Chiara lo trattasse, ovvero come una persona normale non come un attore famoso.

Chiara e Raoul sono stati sposati per 13 anni ed hanno avuto due figli: Alessandro Leon e Francesco. Il loro divorzio è stato piuttosto movimentato, in quanto la madre di Chiara, famoso avvocato divorzista, ha spesso espresso la sua opinione in merito. Dopo varie battaglie legali, i due adesso sembrano avere un buon rapporto.

LEGGI ANCHE: Raoul Bova, com’è avvenuta la separazione dalla sua prima moglie: cos’ha voluto chiarire

In un’intervista al Corriere della Sera, Chiara Giordano ha parlato della sua vita dopo il divorzio da Raoul Bova. “Il dolore è durato sei, sette anni. Però, grazie a una brava psicologa, ho lasciato andare la rabbia in fretta” – ha dichiarato la Giordano – “A lungo, sono stata concentrata a essere la moglie perfetta, la mamma perfetta, poi, capisci che fare tutto giusto è l’errore peggiore e che devi ascoltare la tua natura”. Dopo la separazione da Raoul Bova ha riscoperto le sue passioni per gli animali per la danza: “Il ‘vissero felici e contenti’ è quando diventi indipendente dentro, non sei più figlia o moglie, ma donna”.