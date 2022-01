GF Vip, “Dice di amare Alex Belli”: colpo di scena del tutto inaspettato

Ancora un colpo di scena al GF Vip nelle ultime ore: la confessione su Alex Belli desta altri sospetti e in casa ci si confronta al riguardo.

Ne stanno succedendo di tutti i colori da quando Delia Duran ha varcato la soglia della casa del GF Vip. Alcune amicizie consolidate sono state messe alla prova, Soleil ha sentito delle urla fuori che la mettevano in guardia dalla modella venezuelana e da Alex Belli e, in generale, più o meno tutti i concorrenti nutrono dei dubbi sulla sincerità del comportamento della coppia.

Leggi anche—–>>>GF Vip, Soleil su Alex: “Ci sono cose che non mi tornano”, poi la rivelazione inaspettata

Proprio nelle ultime ore, anche Miriana Trevisan ha espresso le sue perplessità sulla nuova concorrente. In un primo momento, la showgirl napoletana si era avvicinata molto alla Duran, mostrandosi disposta a sostenerla in questo momento di crisi con l’attore.

Ha dovuto però ammettere che nella condotta della nuova entrata e del suo compagno, qualcosa non torna. Appena due giorni fa, Delia era andata in forte crisi per via di un aereo mandato a Soleil da parte dei ‘Solex’, fandom che evidentemente fa il tifo per lei e Belli.

Dopo quell’episodio, la modella sudamericana, tra le lacrime, aveva detto di voler lasciare Alex e di non farcela più a sopportare una sofferenza del genere. A distanza di qualche ora, però avrebbe cambiato idea. Miriana non l’ha presa affatto bene ed ha manifestato il suo pensiero a Nathaly Caldonazzo, anche lei piena di dubbi sull’argomento.

GF Vip, colpo di scena: Miriana prende le distanze da Delia

Stanca di alcuni atteggiamenti a suo avviso incoerenti, la Trevisan si è sfogata: “Già adesso ha cambiato idea sul fatto che lo voleva lasciare. Io mi sono stranita oggi, sai che mi sembra mi sia venuto mal di testa per quello? No perché io ho tutto con lui, io lo amo ancora, gliel’ho detto eh. Infatti non mi metto più in mezzo. Le ho detto quale altra dimostrazione vuoi?”.

La Caldonazzo ha confermato di essere anche lei molto scettica di fronte a carte affermazioni e Miriana ha aggiunto: “Eh certo, le ho detto scusa ma non l’avevi lasciato? Eh ma io lo amo. Quando si ha tutto insieme e si è un po’ fragili può essere, ma basta, allora non ti parlo più. Lo sai che ha fatto? Quasi piangendo mi ha detto sono confusa, ho detto benissimo, non possiamo fare più niente, la dobbiamo lasciare andare”.

Riguardo all’ipotesi di Nathaly sul fatto che sia tutto costruito a tavolino, Miriana però sembra non essere esattamente dello stesso parere: “Un gioco, ma non di lei. Io questa cosa l’ho vista da altre donne, io l’ho vissuta per poco però, per un mese. Lei mi ha detto: “Ma io ho vissuto una cosa peggiore, quando mi ha detto questo io bah”.

Anche Barù ha più volte detto di non credere a Delia, voi da che parte state?