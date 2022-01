Grazie a Vite al Limite ha perso circa 200 kg: vederla oggi vi sconvolgerà, è un’altra persona

Grazie alla trasmissione Vite al Limite ha perso circa 200 kg: vederla oggi vi sconvolgerà, è un’altra persona.

Di cambiamenti sconvolgenti, a Vite al Limite, ne abbiamo visti tantissimi nel corso delle edizioni. Ma tra la trasformazioni che sono rimaste maggiormente impresse nei telespettatori c’è senza dubbio quella di Laura.

Protagonista dell’ottava puntata della terza stagione di Vite al Limite, andata in onda per la prima volta nell’agosto del 2015, Laura Perez pesava ben 270 kg all’inizio del suo percorso. Un percorso difficile e ricco di ostacoli: scopriamo come è andata la sua storia e com’è oggi.

LEGGI ANCHE —–>“Mi sto uccidendo”, dramma choc a Vite al Limite: cos’è successo in clinica? Davvero impensabile

Vite al Limite, la storia di Laura vi lascerà a bocca aperta: ha perso circa 200 kg, oggi è irriconoscibile

Un “prima e dopo” incredibile, quello di Laura Perez. 41 anni, originaria di San Antonio in Texas, Laura si è rivolta a Vite al Limite per cambiare la sua vita, ormai ridotta in condizioni drammatiche. Un caso molto delicato per il dottor Nowsaradan, che si è trovato di fronte una donna che da piccola ha dovuto subire abusi e violenze e, cresciuta, affrontare una grave forma di diabete. Non senza difficoltà, Laura riuscirà a perdere peso, fino a raggiungere il peso idoneo per potersi sottoporre all’intervento di chirurgia bariatrica. Il percorso nella clinica di Houston, infatti, prevede un iniziale dimagrimento con dieta e, successivamente, l’operazione.

Inizialmente, Laura ha perso 108 kg, per poi arrivare a perdere sempre più peso, fino a raggiungere circa i 70 kg! Siete curiosi di vederla dopo il percorso nella trasmissione di Real Time. Date un’occhiata:

LEGGI ANCHE —->Il percorso a Vite al limite l’ha fatto insieme a sua moglie: prima pesava quasi 300 kg, com’è oggi? Da restare a bocca aperta

Eh si, ve lo avevamo detto, Laura sembra davvero un’altra persona. Sfoggia un fisico sano e salutare ed ama curarsi, truccarsi e valorizzarsi. E, sui social, racconta spesso la sua esperienza, per aiutare tutte le persone che stanno affrontando una battaglia simile alla sua. E voi, avete seguito la storia della Perez a Vite al Limite?