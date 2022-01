Harry Potter Reunion, tutti hanno notato l’errore nella foto da piccola di Emma Watson: arriva il commento dell’attrice.

Il 1 gennaio 2022 è stato reso disponibile su Sky e in streaming su Now la reunion Harry Potter 20th Anniversary:​​Return to Hogwarts. L’evento, in contemporanea con gli Stati Uniti, ha catturato commenti su tutte le piattaforme social e ha riscosso un successo impressionante.

Dopo 20 anni dal primo film della saga uscito nelle sale, Harry Potter e La pietra filosofale, la riunione degli attori del cast ha riportato per un attimo noi spettatori nuovamente in quella realtà magica. Le emozioni sono state infinite, vedere una buona parte degli interpreti insieme, dopo tanti anni dall’ultimo capitolo uscito nel 2011, è stato un crescendo di bellissime sensazioni. Ma guardando lo speciale tutti i fan hanno notato qualcosa di strano. C’è stato un errore, poi confermato, nella foto dell’attrice Emma Watson, da bambina. Non è lei quella scelta, bensì un’altra grande attrice, parliamo di Emma Roberts. Dopo l’accaduto, l’attrice di Harry Potter ha commentato così sui social.

Harry Potter Reunion, errore nella foto dell’attrice Emma Watson: sui social lei risponde così

Il 1 gennaio 2022 su Sky Cinema Harry Potter è andato in onda la reunion di Harry Potter 20th anniversary: Return to Hogwarts. A 20 anni dall’uscita del primo film, gran parte degli attori del cast si sono ritrovati in quel luogo che è stato per loro una casa e che gli ha portato fama, successo e popolarità.

Ovviamente i social sono impazziti appena lo speciale è uscito, ma c’è un dettaglio che, proprio i fan hanno notato, un errore. Nel momento in cui Emma Watson spiega che era solo una bambina quando è stata avvolta dal successo, HBO max ha mostrato un suo scatto da piccola. Ma nella foto non era la Emma giusta, bensì la bambina era l’attrice Emma Roberts.

Dopo l’accaduto, l’errore è stato confermato e si è diffuso. L’attrice di Harry Potter ha così voluto commentare. Ha pubblicato sul suo profilo instagram, seguito da milioni di follower la foto da bambina mostrata nella reunion della nipote di Julia Roberts.

A corredo della foto, ha scritto: “Io non ero così carina“, taggando la stessa Emma. Ebbene, la Wtason non sembra aver preso a male la questione, anzi, ha scherzato su quanto successo.