L’avete notato sul polso di Chiara Ferragni? Ecco quanto l’ha pagato Fedez

Un regalo per festeggiare il loro amore? Probabilmente si, quel dettaglio che Chiara Ferragni porta al polso è veramente stupendo! Sapete quanto costa?

La celebre coppia formata dalla nota influencer Chiara Ferragni e dal marito Fedez, si è da poco concessa una serata molto romantica. I due sono andati a cena da Carlo Cracco nel suo prestigioso ristorante in Galleria a Milano, dove la coppia spesso si reca per le occasioni più speciali. Questa volta sembrerebbe non esserci nessun motivo ufficiale, nessun evento, compleanno o anniversario. Tuttavia i Ferragnez hanno deciso di godersi questa dolce cenetta a lume di candela, ma quello che salta subito all’occhio è il preziosissimo dettaglio indossato al polso di Chiara. I più attenti hanno notato che non lo indossava prima di arrivare a cena, probabilmente quindi è stato un’inaspettato e molto apprezzato regalo da parte del premuroso Fedez. Ma il suo prezzo è davvero da capogiro, sapete quanto costa?

Brillava al polso di Chiara Ferragni: sapete quanto l’ha pagato Fedez?

Il dettaglio in questione è il preziosissimo e iconico gioiello firmato Cartier. Si tratta del bracciale Panthère de Cartier, unico nel suo genere in oro bianco 18 carati e tempestato di diamanti e smeraldi. La particolarità di questo gioiello è che le estremità riproducono la testa di due pantere che si fissano negli occhi. Il manto maculato dell’animale è stato riprodotto da diamanti bianchi e onice, mentre gli occhi dei due animali sono stati creati con degli stupendi smeraldi.

Vista la qualità dei materiali usati, il prezzo è davvero esorbitante e non accessibile al portafoglio di tutti. Questa creazione infatti, costa ben 318mila euro. Un gioiello davvero iconico nel suo genere, soprattutto perché la pantera è da sempre uno dei simboli dell’azienda. Rappresenta l’eleganza e il mistero ma anche la letalità, simbolo di una femminilità libera e senza catene. Sicuramente è stato un regalo super apprezzato dalla Ferragni, che l’ha sfoggiato con orgoglio per tutta la cena, dedicandogli anche una foto in un post Instagram.

Incredibile! E voi sapevate dell’incredibile prezzo di questo gioiello targato Cartier regalato da Fedez a Chiara Ferragni?