L’Isola dei Famosi, il nuovo inviato sarebbe proprio lui: indiscrezione clamorosa, che colpo!

L’Isola dei Famosi è alle porte, il nuovo inviato sarebbe proprio lui: indiscrezione clamorosa, che colpo!

Le indiscrezioni sull’Isola dei famosi si fanno sempre più insistenti in vista dell’inizio. Proprio nelle ultime ore si è parlato del nuovo inviato speciale, potrebbe essere proprio lui. Incredibile!

L’Isola dei famosi è ormai alle porte. Sappiamo che inizierà non appena finirà questa edizione da record del Grande Fratello Vip 6. Al timone del reality troveremo nuovamente la bella e simpatica Ilary Blasi, e al suo fianco come opinionisti potrebbero esserci proprio Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Ciò che sembrava deciso da un pezzo e molto sicuro, era invece la figura dell’inviato speciale che si recherà in Honduras con i naufraghi per poterli seguire da vicino. Questo ruolo sembrava fosse andato nuovamente all’ex campione di nuoto Massimo Rosolino, ma la sua partecipazione a questo punto non è più sicura. Un’indiscrezione ci è arrivata grazie a TvBlog, che nelle ultime ora ha fatto riferimento ad un’altro potenziale inviato. Curiosi di sapere di chi si tratta?

Leggi anche Indiscrezione bomba a L’isola dei Famosi: potrebbe esserci proprio lei nel cast, clamoroso!

Nuovo inviato all’Isola dei famosi? Potrebbe essere proprio lui!

La figura, quasi data per certa, di Massimiliano Rosolino è quindi in stallo. A sostituirlo potrebbe arrivare un’altro sportivo. La certezza di Rosolino come inviato speciale all’Isola era stata data in quanto, probabilmente, è in ottimi rapporti con la conduttrice Ilary Blasi. Soprattutto è un ruolo questo, che l’ex campione di nuoto svolge ormai da diverse edizioni.

Leggi anche Lei al GF Vip e lui pronto per L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione lascia tutti di stucco

Ma secondo TvBlog, potrebbe arrivare niente meno che il rugbista Alvise Rigo nel ruolo di inviato speciale. Il muscoloso ragazzo è stato da pochissimo uno dei volti di Ballando con le stelle, dove era in coppia con la sua maestra Tove Villfor. Quello che si può leggere dal sito di TvBlog è che Alvise Rigo “È quello che sta battendo tutti gli altri candidati al ruolo”. Sembrerebbe quindi che ci siano moltissime probabilità di vedere lo sportivo in altre vesti, non come partecipante ma come aiuto per i protagonisti di questa nuovissima edizione dell’Isola dei famosi.

Leggi anche L’isola dei famosi, spuntano i nomi dei due nuovi opinionisti: l’indiscrezione fa il giro del web

Non ci resta che aspettare quindi, e vedere se vedremo effettivamente Alvise Rigo nelle vesti di inviato speciale all’Isola dei famosi.