Lutto nel cast di CentoVetrine: è morto l’attore Camillo Milli

È venuto a mancare l’attore di CentoVetrine Camillo Milli: aveva 92 anni e una lunga carriera cominciata a teatro nel lontano 1951.

Camillo Milli, nome d’arte di Camillo Migliori, se n’è andato a causa delle conseguenze del Covid mentre si trovava ricoverato in una clinica di Genova, città in cui viveva da molti anni con la moglie, morta solo pochi giorni fa.

Indimenticabile nel film L’allenatore nel pallone, in cui interpretò il ruolo del presidente della Longobarda Borlotti al fianco del grande Lino Banfi, era nato a Milano il 1° agosto del 1929. La squadra immaginaria riusciva miracolosamente ad arrivare in Serie A guidata dall’allenatore Oronzo Canà ed a salvarsi grazie al giocatore brasiliano Aristoteles, a dispetto dell’intenzione di Borlotti di retrocedere per ottenere i bonus finanziari.

Altro ruolo che gli diede enorme popolarità fu quello del simpatico Ugo Monti nella soap opera CentoVetrine, andata in onda su Canale 5 dal 2001 al 2016. Il suo personaggio gestiva il Bar Monti nel centro commerciale di Torino che faceva da sfondo alla trama.

Ripercorriamo la straordinaria carriera di questo bravissimo volto del cinema italiano.

Addio a Camillo Milli, amatissimo attore della soap CentoVetrine

Il debutto come attore avvenne agli inizi degli anni ’50 al Piccolo Teatro di Milano, ma nei due decenni successivi si esibì spesso al Teatro Stabile di Genova, dove si specializzò nelle opere di Carlo Goldoni. Dal 1957 al 1963 prese parte la carosello della China Martini, con Ernesto Calindri e Franco Voli.

Da allora ha partecipato a tanti film, tra cui anche Il marchese del Grillo e Fantozzi contro tutti. Lo abbiamo visto recitare quindi insieme ai grandi nomi del panorama artistico italiano: Alberto Sordi, Dario Fo, Paolo Villaggio, Lino Banfi, Ugo Tognazzi, Nino Manfredi.

Presente nel cast di CentoVetrine per più di 1400 puntate, Camillo Milli resta uno dei volti storici della famosa soap targata Mediaset.