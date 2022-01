“Non lo merito”, Manila Nazzaro si sfoga e racconta l’episodio appena accaduto nella casa del GF Vip.

Mancano poche ore all’inizio di una nuova puntata del GF Vip 6. Una puntata che si preannuncia infuocata! Accadrà davvero di tutto durante la diretta, a partire dall’eliminazione definitiva di uno dei concorrenti. Ma anche il pre- puntata è decisamente incandescente.

Durante una chiacchierata in bagno, Manila Nazzaro racconta un episodio che le è accaduto proprio nelle scorse ore. Qualcosa che le ha causato molto dispiacere: “Sono rimasta malissimo”. Scopriamo cosa è accaduto

GF Vip, Manila Nazzaro dispiaciuta: “Non lo merito”, cosa è successo

Un episodio che non ha fatto per niente piacere a Manila Nazzaro. È successo qualche ora fa e a raccontarlo è stata proprio lei, confidandosi con Delia Duran in bagno. Si, c’entra Soleil Sorge! L’ex Miss Italia racconta che ha chiesto più volte a Soleil se avesse scritto i suoi preferiti, non ricevendo alcuna risposta dalla coinquilina: “Ha abbassato la testa e è andata avanti. Ma addirittura una roba di questo genere? Io ci sono rimasta malissimo!”.

Manila non si aspettava di essere ignorata da Soleil, ma, a quanto apre, la freddezza tra le due è sempre più forte: “Questo non lo merito”, ripete Manila, supportata da Delia. È stata proprio la vicinanza tra Manila e Delia a far indispettire Soleil, che non si aspettava che la Nazzaro legasse così tanto alla sua “nemica”. Manila, dal suo canto, si è difesa spiegando che non aveva motivi per non accogliere Delia, che ha conosciuto e ha scoperto essere una donna straordinaria. Manila e Soleil riusciranno a chiarire e a ritrovare la complicità di prima?

Di questo si parlerà senza dubbio nella puntata di questa sera, venerdì 21 gennaio 2022. Per Manila ci sarà anche una bella sorpresa: il marito Lorenzo Amoruso tornerà in casa per darle un po’ di supporto, in un momento non proprio facile per lei. Appuntamento questa sera, a partire dalle ore 21 e 45, su Canale 5.