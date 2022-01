Ricordate Alessia Marcuzzi nella serie Carabinieri? Parliamo di circa 15 anni fa

Ricordate Alessia Marcuzzi nella serie televisiva Carabinieri? Sono passati più di 10 anni fa.

Alessia Marcuzzi è una conduttrice televisiva, un’attrice, un’imprenditrice ed un’ex modella. Oggi rappresenta una delle figure del mondo dello spettacolo più amate e affermate. Il suo esordio in televisione arriva a Telemontecarlo, dove esordisce con lo show Attenti al dettaglio nel 1991, per poi partecipare, nella stagione 1991/1992, al programma sportivo Qui si gioca, nel ruolo di valletta.

In questi anni, è stata presente in numerose trasmissioni e ne ha condotte altrettante. Negli ultimi anni l’abbiamo vista a Temptation Island, Temptation Island Vip, Le Iene, L’isola dei famosi e tanti altri programmi ha condotto ancora. Sappiamo benissimo che, la Marcuzzi è anche un’attrice e ha recitato in diverse fiction e film. La ricordate nella serie televisiva Carabinieri? Ha vestito i panni della protagonista Andrea Sepi.

Leggi anche Alessia Marcuzzi, svelato il suo ‘segreto’ di bellezza: proprio così si tiene in forma, l’avreste mai detto?

Alessia Marcuzzi è anche un’attrice: la ricordate nella serie Carabinieri?

E’ una delle conduttrici più amate e apprezzate, Alessia Marcuzzi vanta una carriera immensa. Ha esordito in televisione nel 1991, a Telemontecarlo, nello show Attenti al dettaglio. Da allora non si è più fermata ed è diventata uno dei personaggi del mondo dello spettacolo di punta.

Leggi anche Alessia Marcuzzi coglie tutti di sorpresa: “Ci sto lavorando da mesi”, la notizia è inaspettata

L’abbiamo amata alla conduzione del Grande Fratello, de L’Isola dei famosi, a Le Iene, e ancora a Temptation Island. Questi sono solo alcuni dei programmi che hanno visto il suo timone. Negli anni, la Marcuzzi è anche entrata nel mondo della recitazione. Ha recitato in diverse serie tv e film, ed è sempre stata impeccabile. La ricordate quando ha vestito i panni di Andrea Sepi nella serie televisiva Carabinieri?

Questa è una foto ripresa da una scena della serie. Alessia Marcuzzi è stata presente in Carabinieri dalla terza alla quinta stagione, esattamente dal 2004 al 2006 vestendo i panni della protagonista. Parliamo di circa 15 anni fa, e ovviamente, Alessia era molto più giovane. Ma negli anni, non è cambiata e ha continuato a conquistare con la sua bellezza e con il suo talento, tanto da essere oggi considerata una delle conduttrici più amate e apprezzate.