Serena Rossi non si sposa più: cosa è successo? La spiegazione è chiara

Serena Rossi non si sposa più: cosa è successo? Arriva la spiegazione di Davide Devenuto.

Negli ultimi giorni non si parla d’altro, Serena Rossi e Davide Devenuto non si sposano più. L’attore nel 2019 le aveva fatto la proposta di matrimonio in diretta a Domenica In. Una proposta molto particolare. L’attrice ospite di Mara Venier, fu raggiunta al telefono dal compagno che le chiese la mano.

Da allora, ovviamente, i fan hanno atteso il grande giorno, fino alla notizia circolata e confermata dalla stessa attrice. Al settimanale Di Più ha spiegato che al momento non ci saranno le nozze: “Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento, Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso“. Serena ha spiegato di essere molto impegnata e di non avere il tempo necessario per organizzare. Adesso, però, anche l’attore Davide Devenuto ha voluto dire la sua al riguardo.

Serena Rossi non si sposa più: arriva la spiegazione di Davide Devenuto

Si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, da una semplice amicizia è scattata la scintilla, un amore del tutto inaspettato. Da allora, non si sono più separati e in molte occasioni sono apparsi insieme, felici e innamorati. Nel 2016 sono diventati genitori di Diego. Come anticipato, nel 2019, Devenuto ha fatto la proposta di matrimonio in diretta alla sua amata.

E’ accaduto a Domenica in. Serena era ospite della trasmissione di Rai Uno e qui, in collegamento, al telefono, le aveva chiesto la mano. Negli ultimi giorni, però, è stato confermato dalla stessa attrice che al momento il matrimonio non ci sarà. A parlare, adesso, è l’attore, che ha detto la sua al riguardo.

Al Settimanale Intimità Davide ha detto: “Confesso che c’è stato un momento in cui ci abbiamo davvero pensato, iniziando anche a organizzare qualcosa. Poi per una serie di vicissitudini abbiamo accantonato l’idea e non ne abbiamo più parlato seriamente. Mi sentirei a disagio indossando l’abito da matrimonio”. Queste sono le parole dell’attore. IL compagno di Serena Rossi ha spiegato che adesso sarebbe difficile incastrare il tutto con gli impegni della donna.