Uomini e Donne, chi è Diego C.: avete visto il suo profilo Instagram?

Uomini e Donne, chi è Diego C.: avete visto il profilo Instagram del nuovo corteggiatore di Marika?

A Uomini e Donne è tonato Diego Tavani, provando nuovamente a riallacciare i rapporti con Ida Platano: la dama, però, non ne vuole sapere di tornare indietro e chiude definitivamente il capitolo. Il bel romano, però, non è l’unico Diego presente in trasmissione! Ieri si è parlato molto di Diego C., che ha iniziato una conoscenza con la dama Marika.

Una conoscenza su cui molti sono scettici: sono arrivate tante accuse in studio per la “neo coppia”, ma i diretti interessati hanno difeso la loro frequentazione. Nascerà qualcosa di importante tra di loro? Staremo a vedere, nel frattempo conosciamo meglio il nuovo cavaliere: sapete come trovarlo su Instagram?

LEGGI ANCHE —–>Si è presentato a Uomini e donne come corteggiatore di Gemma Galgani, ma che cosa fa oggi? La sua vita dopo l’addio

Diego C. è uno dei nuovi cavalieri di Uomini e Donne Over: ecco come trovarlo su Instagram

Tra i nuovi protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne c’è anche lui, Diego C. L’iniziale del suo cognome serve per distinguerlo dall’altro Diego.. ma qual è il suo cognome? In tanti se lo sono chiesti e la risposta è Ceccucci: è così che potrete trovarlo su Instagram, dove è molto attivo e ama condividere foto delle sue giornate. Il suo profilo conta già più di 12 mila followers, destinati a crescere data la popolarità che regala la trasmissione di Canale 5.

LEGGI ANCHE —>Uomini e Donne, “Sono rimasto scioccato”: Samuele rivela cos’è accaduto con Ciprian dopo il programma

La sua conoscenza con Marika prosegue alla grande: tra i due ci sono stati anche baci appassionati ed entrambi si definiscono coinvolti. I dubbi su di loro sono tanti, in studio: diversi cavalieri hanno accusato Diego di essere falso e quest’ultimo, a sua volta, ha accusato gli altri di essere “invidiosi” della coppia che sta per nascere. Nascerà un vero amore e i due protagonisti del trono Over lasceranno lo studio insieme? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo: appuntamento su Canale 5, tutti i giorni, alle ore 14 e 45.