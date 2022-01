Uomini e Donne, si sono detti di sì per sempre: gioia immensa, si sono sposati; la coppia è nata proprio nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Di storie d’amore, nello studio di Uomini e Donne, ne sono nate tantissime. Ma pochissime decidono di convolare a nozze in così poco tempo! Un amore scoppiato all’improvviso e, nel giro di pochi mesi, la decisione di pronunciare il fatidico sì.

Una coppia che ha emozionato tantissimo il pubblico di Uomini e Donne, felice di poter vedere sentimenti così forti nascere proprio nello studio del programma di Maria De Filippi. Curiosi di conoscere i dettagli di questa meravigliosa notizia? Siete nel posto giusto!

Uomini e Donne, i due protagonisti del Trono Over si sono sposati: emozioni in studio

“Sono così contenta, non tutti possono capire per la tempistica, ma sono convinta che le cose vanno prese così, di petto, non aspettare.” E non hanno deciso di aspettare Angela Paone e Antonio Stellacci, che a dicembre si sono detti si per sempre! I protagonisti del Trono Over hanno lasciato la trasmissione di Maria De Filippi solo qualche mese fa, ma in poco tempo non hanno avuto dubbi: era già il momento di unirsi in matrimonio!

Nella puntata di ieri, la coppia è tornata in studio dopo le nozze, per raccontare le emozioni di quel giorno speciale. È stata Angela a chiedere ad Antonio “Sposami!”, e il cavaliere non ha potuto che accettare, con tanto amore. I due sono felicissimi e sempre più uniti, in cerca di una sistemazione comune, essendo di due zone diverse. E non escludono una dolcissima possibilità: “Non escludiamo di poter avere un figlio insieme”.

Emozioni uniche e tanti applausi in studio per la coppia. Anche Gianni Sperti ha sottolineato come si percepisse che l’amore che li lega è reale e forte. Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo sposi, che sia solo l’inizio di una vita felice insieme!