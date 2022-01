Alex Belli prende una drastica decisione su Delia Duran e il suo matrimonio: il messaggio è appena arrivato, cos’è successo.

Sembrerebbe essersi definitivamente concluso il ‘triangolo’ tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. O, perlomeno, è proprio questo che il messaggio dell’attore lascia trasparire.

A distanza di settimane dalla uscita dal GF Vip e dell’ingresso di Delia Duran all’interno della casa, il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge continua ad essere materia di discussioni all’interno del reality. E, soprattutto, motivo di forte sofferenza per la modella venezuelana. Nel corso della diretta di Venerdì 21 Gennaio, per chi si fosse persa la puntata, i due hanno avuto un nuovo confronto, ma a quanto pare nulla è servito. Da una parte, infatti, c’è Delia che, salutato Alfonso Signorini, ha rivelato di non aver lasciato ancora suo marito perché ha tutti i suoi vestiti da lui. Dall’altra, però, c’è il bel Belli che è ‘stanco’ di questa situazione. È proprio per questo motivo che, poche ore fa, ha comunicato una drastica decisione. “Ti lascio camminare da sola”, ha detto Alex, lasciando intendere di aver lasciato sua moglie.

Alex Belli, drastica decisione su Delia Duran: il messaggio lascia poco spazi ai dubbi

A distanza di qualche ora dal suo confronto con Delia Duran, ma anche con Solei, Alex Belli ha rotto il silenzio. E, attraverso un tweet condiviso sul suo profilo ufficiale, ha comunicato una drastica decisione su sua moglie. “Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te, di noi e di me”, ha iniziato a scrivere l’attore di Centovetrine a corredo di una foto che li ritrae proprio durante il confronto di ieri sera.

“Sono completamente stupito dalle tue parole”, ha continuato a dire. Ribadendo, inoltre, di essere consapevole di quanto hanno vissuto insieme. E di quanto tempo hanno impiegato per conquistare quello che oggi sono. Nonostante questo, però, Alex non riesce a riconoscersi più nei racconti e nelle parole di sua moglie. Ed è arrivato a prendere una drastica decisione. “Ti lascio camminare da sola”, ha concluso. Lasciando pochi spazi a dubbi.

Alex, quindi, ha realmente lasciato Delia Duran? Sembrerebbe proprio di si! Quello che, però, tutti ci stiamo chiedendo adesso è: come reagirà la modella quando lo saprà? Staremo a vedere!