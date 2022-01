C’è posta per te del 22 Gennaio, avete visto le anticipazioni? Ci sarà il famoso attore: ogni settimana ci incanta col suo fascino.

È giunto il Sabato. E come inizio fine settimana che si rispetti, anche questa sera andrà in onda una nuova puntata di C’è posta per te. Per il terzo Sabato consecutivo, Maria De Filippi sarà al timone del terzo appuntamento col suo amatissimo programma.

Fino a questo momento, gli ospiti di C’è posta per te sono stati davvero incredibile. Così come tutte le altre storie, anche quelle che prevedono l’ingresso di un ospite speciale sono state davvero da brividi. Sabato scorso, ad esempio, abbiamo visto due giovanissimi ragazzi che, divenuti orfani di entrambi i genitori, si sono fatti forza l’uno con l’altro. Ed insieme continuano a far fronte alla loro vita. Oppure, nel corso della prima puntata, invece, abbiamo assistito alla storia di Salvatore, che ha visto scendere le scale Stefano De Martino. Insomma, ne abbiamo viste di ogni, c’è da dire. Cosa dobbiamo aspettarci dalla puntata di questa sera, invece? Anche stavolta le anticipazioni prevedono degli ospiti davvero incredibili. Scopriamoli insieme.

Leggi anche –> Emad rifiuta la figlia Vivienne: cosa è successo dopo C’è Posta per te?

Ospiti ed anticipazioni della puntata di C’è posta per te del 22 Gennaio

Se nel corso di queste nuove puntate di C’è posta per te abbiamo assistito a storie davvero incredibile, state tranquilli: anche questa di stasera 22 Gennaio sarà altrettanto ricca di emozioni. A partire dalle ore 21:30 circa, Maria De Filippi sarà al timone del terzo appuntamento del suo programma. E, come al suo solito, intratterrà moltissimi telespettatori.

Quello che, però, un po’ tutti si stanno chiedendo è: quali saranno le anticipazioni di stasera? E, soprattutto, chi saranno gli ospiti? Ebbene. Dopo Stefano De Martino, Paolo Bonolis, il mitico quartetto di Tu si que vales e Can Yaman, Maria De Filippi è pronta ad ospitare nello studio televisivo due volti amatissimi dello spettacolo italiano. Stiamo parlando proprio di Luca Argentero, che ogni Giovedì sera incanta il pubblico italiano col suo fascino nei panni di Andrea Fanti, e Roberto Baggio.

Leggi anche –> Anticipazioni Doc-nelle tue mani, terza puntata: colpo di scena incredibile, Andrea adesso ne è convinto

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?