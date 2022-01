Anche Sabato 22 Gennaio andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, scopriamo insieme le sue anticipazioni: tre volti amati del cinema.

Una nuova puntata di Verissimo è pronta a fare capitolino nelle nostre case in questo Sabato 22 Gennaio. A partire dalle ore 16:30, Silvia Toffanin sarà collegata dallo studio televisivo di Cologno Monzese. E, con la sua solita bellezza, accoglierà i suoi incredibili ospiti.

Leggi anche –> “Per me la bellezza è stata anche un ostacolo”: si commuove a Verissimo

Sono trascorsi esattamente 6 giorni da quando Domenica scorsa Silvia Toffanin conduceva l’ultima puntata settimanale di Verissimo. E dava appuntamento al suo pubblico a Sabato 22 Gennaio. Cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova puntata, però? In particolare, chi saranno gli ospiti che si alterneranno nello studio televisivo e si racconteranno ampiamente alla padrona di casa? Ebbene. Su Mediaset Play, sono state rese note le anticipazioni. Vi assicuriamo: ne vedremo delle belle! Non soltanto, infatti, ci saranno tre volti amatissimi del cinema e della televisione italiana, ma molto altro ancora. Siete pronti a scoprire ogni cosa? Vi accontentiamo subito.

Leggi anche –> L’attrice racconta il rapporto con i genitori: “Non mi hanno mai sostenuta”, brividi a Verissimo

Verissimo del 22 Gennaio, le anticipazioni: puntata imperdibile, tutti gli ospiti

Non prendete assolutamente impegni per questo Sabato pomeriggio! Perché? Il motivo è piuttosto semplice: la puntata di quest’oggi 22 Gennaio di Verissimo sarà letteralmente imperdibile. Da quanto si apprende dalle anticipazioni condivise su Mediaset Play, infatti, nello studio televisivo di Cologno Monzese si alterneranno non solo tre volti amatissimi dal pubblico italiano appassionato di cinema, ma si darà ampio spazio ad una storia di C’è posta per te che ha fatto emozionare tutti e ad un volto amato dello sport italiano.

Leggi anche –> “Diventerò di nuovo nonna”: svelato il sesso del bebè a Verissimo, annuncio dolcissimo

Bando alle ciance adesso! Scopriamo insieme tutti i nomi di quest’oggi:

Alessio Boni: divenuto papà da poco, l’attore si racconterà alla padrona di casa tra carriera e vita privata. Sarà un momento davvero imperdibile;

divenuto papà da poco, l’attore si racconterà alla padrona di casa tra carriera e vita privata. Sarà un momento davvero imperdibile; Giuliana De Sio: se si fa riferimento ai grandi nomi del cinema e della televisione italiana, non si può fare a meno di citare anche lei;

se si fa riferimento ai grandi nomi del cinema e della televisione italiana, non si può fare a meno di citare anche lei; Francesca Cavallin: anche lei amatissima attrice, si racconterà ampiamente alla splendida Toffanin;

anche lei amatissima attrice, si racconterà ampiamente alla splendida Toffanin; Verissimo continua a dedicare tempo ai volti amati dello sport italiano: quest’oggi in studio ci sarà lei: Irma Testa, prima medaglia femminile nella boxe;

prima medaglia femminile nella boxe; Dopo averlo ‘inaugurato’ la settimana scorso, la bella Silvia continua a dedicare spazio a C’è posta per te. I protagonisti di questa puntata sono proprio loro: Clara e Guido, che si sono incontrati dopo ben 65 anni;

Come al solito, quindi, non mancheranno emozioni! Noi non vediamo l’ora, voi?