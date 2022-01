Arnold Schwarzenegger è rimasto coinvolto in un incidente stradale: sembrerebbe essere rimasta anche ferita una donna, come sta l’attore.

Una notizia piuttosto inaspettata: Arnold Schwarzenegger è rimasto coinvolto in un incidente stradale. A rendere ufficiale la notizia, è stato TMZ. A quanto pare, sembrerebbe che l’impatto sia avvenuto Venerdì scorso, ma che soltanto adesso si sia avuta qualche conferma in più.

Leggi anche –> Arnold Schwarzenegger è una star del cinema: sapete in che cosa è laureato?

Da quanto si apprende, sembrerebbe che il sinistro sia avvenuto all’altezza di un incontro. E che la macchina di Arnold Schwarzenegger non sia stata l’unica coinvolta nell’incidente, ma che se ne contino altre due. Sia chiaro: non sappiamo cosa abbia causato l’incidente. Anche se, a quanto pare, sembrerebbe che non sia stato trovata nessuna traccia né di alcool e né di droga. Quello che, però, conta sapere è che l’attore, così come tutti gli altri coinvolti nell’incidente non siano rimasti gravemente feriti. Scopriamo insieme, però, come sta adesso l’attore.

Leggi anche –> The voice senior, piccolo imprevisto in diretta: Antonella Clerici non si trattiene

Arnold Schwarzenegger coinvolto in un incidente: come sta l’attore dopo il sinistro

Brutto spavento per Arnold Schwarzenegger! Da quanto si apprende, sembrerebbe che Venerdì scorso l’attore sia rimasto coinvolto in un incidente stradale nel quale, come dicevamo precedentemente, si contano altre due macchine coinvolte. A quanto pare, sembrerebbe che il buon Arnold era alla guida della sua vettura quando, ad un incrocio, sia rimasto coinvolto in questo impatto. Come sta adesso? A quanto pare, sembrerebbe che la situazione sia veramente sotto controllo. A riferirlo, da quanto si legge, è stato proprio uno dei referenti. Pericolo scampato, quindi!

Leggi anche –> Grazie a Vite al Limite ha perso circa 200 kg: vederla oggi vi sconvolgerà, è un’altra persona

Su New York Times, però, si legge che una delle altre due vittime dell’incidente, sia stata trasportata immediatamente presso l’ospedale più vicino al luogo dove è avvenuto il sinistro per gli opportuni accertamenti. Nulla di grave, sia chiaro. Si è ritenuto, però, ugualmente necessario sottoporre la donna a tutte le visite del caso. Al momento, come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa abbia causato l’incidente. L’unica cosa che conta è sapere che tutte le persone coinvolte sono rimaste illese, seppure con poche ferite.

Auguriamo alla donna rimasta ferita una veloce guarigione.