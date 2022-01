“La disabilità ti fa entrare in un altro mondo”, la commovente storia di Andrea a C’è posta per te: regalo speciale per sua moglie Stefania.

Una nuova puntata di C’è posta per te è finalmente iniziata. E, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, prevede degli ospiti davvero sensazionali.

Ad aprire questa terza puntata di C’è posta per te è una storia piuttosto emozionante. Stiamo parlando proprio di quella di un regalo speciale che ha come protagonista Luca Argentero. Entrato in studio in tutto il suo fascino, l’attore torinese ha affiancato nel mentre la padrona di casa raccontava la sua storia. Siete curiosi di saperne qualche cosa in più? Ci pensiamo subito. Una cosa, però, vogliamo anticiparvela: preparate i fazzoletti!

Leggi anche –> Com’è cambiato Luca Argentero dal Grande Fratello ad oggi? Lo scatto di ben 19 anni fa: impressionante!

C’è posta per te, la storia di Andrea: rimasto paralizzato dopo una caduta in bici

Andrea chiama la trasmissione C’è posta per te per sua moglie Stefania. Nel Marzo del 2019, purtroppo, la loro vita è cambiata per sempre. E, purtroppo, l’ha fatto in peggio. In quella Domenica mattina, intento a praticare la sua solita camminata in bici, Andrea cade da un dislivello. “Mi sono toccato le gambe e mi sono accorta che non me le sentivo più”, ha raccontato Maria De Filippi, descrivendo quel momento. Resosi conto di quello che gli era successo e consapevole di essere rimasto paralizzato, Andrea invita i suoi amici a chiamare immediatamente sua moglie per informarla.

Andrea resta in ospedale per circa 5 mesi, ma sua moglie non si arrende affatto. Stefania, rimasta da sola a casa e con le loro due bambine, organizza le nozze. E gli regala un matrimonio da favola. Insomma, una vera e propria forza della natura. E Stefania non perde mai occasione di poterlo dimostrare. È proprio per questo motivo, quindi, che suo marito ha scelto di farle un regalo davvero speciale: Luca Argentero.

Leggi anche –> Chi è la moglie di Luca Argentero: dove si sono conosciuti e la considerevole differenza d’età

Una storia davvero emozionante

“Ti dico solo un grazie immenso per tutto quello che fai. Due anni fa è cambiato tutto, ma tu non sei mai cambiata: sei una donna speciale!”, ha detto Andrea appena vista sua moglie.

Quella letta da Maria De Filippi, vi assicuriamo, è stata una lettera davvero emozionante. Andrea ha ripercorso la sua storia d’amore con Stefania, ma non ha potuto fare a meno di ricordare quel drammatico momento che ha cambiato per sempre la sua, la loro vita. “Ti ammiro davvero tanto. Tu mi hai accettato senza batter ciglio. Sono orgoglioso della donna che sei e così grato all’immenso cuore che hai”, ha continuato a leggere la padrona di casa, prima di dare il benvenuto a Luca Argentero in studio.

“Non mi era mai successo di essere travolto da un’onda di amore così forte. Mi ha veramente colpito il modo in cui continuate a guardarvi”, ha detto l’attore torinese appena sedutosi accanto a Stefania. Per la coppia, il buon Argentero non soltanto ha regalato un corallo, perché simbolo di buon augurio, ma anche un viaggio di nozze.

Una storia piuttosto emozionante e commovente, ma che soprattutto sottolinea quanto l’amore tra Stefania ed Andrea superi ogni cosa. Ad avercene di così…