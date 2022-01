C’è posta per te, racconto choc di uno dei postini: è successo durante la consegna della posta

Racconto choc di uno dei postini di “C’è posta per te”, è successo durante la consegna della posta: di seguito vi riportiamo le sue parole

Molti pensano che sia un mestiere privilegiato. Lavorare al fianco di Maria De Filippi deve essere sicuramente un grande onore. Ma come tutti i lavori ci sono i propri pregi e i propri difetti. Anche lavorare come postino del noto programma televisivo, infatti, ha i suoi rischi. In questo articolo vi riportiamo il racconto di uno dei protagonisti del programma di Maria De Filippi.

C’è posta per te, il racconto choc di uno dei postini

C’è posta per te è uno dei programmi più longevi della televisione italiana. La trasmissione va in onda dal 2000 in prima serata su Canale 5 ed è condotto da Maria De Filippi. È inoltre uno dei pilastri della rete del Biscione, nonché uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani. Ogni anno ottiene un numero altissimo di ascolti. Il risultato più alto è stato registrato nel 2001 con ben otto milioni di telespettatori, mentre il più basso – pensate – nel 2012 con 4 milioni di spettatori.

Il programma di Maria De Filippi può contare su una squadra di postini ben collaudata. Attualmente lavoro per il programma Marcello Mordino (presente dal 2001), Gianfranco Apicerni, Chiara Carcano e Andrea Offredi. Lavorare per Maria De Filippi deve essere sicuramente un privilegio, oltre che un onore, ma fare il postino per la nota trasmissione televisiva non è di certo semplice.

In un’intervista del 2018 a Tv Sorrisi e Canzoni, i postini di Maria De Filippi hanno dichiarato: “Il pubblico da casa vede solo la consegna, ma è un compito per il quale servono un po’ di “psicologia” e tanta, tantissima pazienza”.

“Una volta mi è capitato di aspettare per due giorni una signora sotto casa” – prosegue il postino – “per poi scoprire da un vicino che era in ferie. Oppure di cercare l’unica donna vedova in un paesino senza sapere il suo nome, ma ce l’ho fatta”.

I postini di “C’è posta per te” sono stati anche vittime di minacce: “In questi 18 anni me ne sono successe di tutti i colori, gente che dal balcone ci urla di andare via, c’è anche chi ci ha minacciato di tirare fuori la ‘lupara’”.