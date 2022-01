Chi ha vinto The Voice Senior 2022: un trionfo che batte un record particolare

È andata in onda ieri sera la finale di The Voice Senior 2022: chi ha vinto e quale record ha battuto il trionfatore dell’edizione.

Si è conclusa ieri sera, venerdì 21 gennaio, la seconda edizione di The Voice Senior, talent musicale condotto da Antonella Clerici. Con il 44,15% dei voti, ha vinto uno dei concorrenti del Team Gigi.

Si tratta di Annibale Giannarelli, cantante italo australiano che, come tutti i protagonisti del programma, ha avuto successo per un breve periodo in passato ma, per qualche motivo, non così a lungo affinché questo si consolidasse.

La sua voce è quella della colonna sonora del film Lo chiamavano Trinità, con Terence Hill. La canzone si chiamava Trinity, scritta dal cantautore britannico Lally Stott e musicata da Franco Micalizzi. Ha fondato anche un gruppo Annibale E I Cantori Moderni ma poi ha scelto di proseguire la sua carriera da solo. Per anni ha usato il nome d’arte di Gino Ginetti.

Grazie al suo talento, sin da giovane ha avuto occasioni formidabili per un artista. E’ stato infatti la spalla di Mina, Peppino Di Capri e dei Cugini di Campagna. Accompagna di solito i suoi brani con piano o fisarmonica.

The Voice Senior, Annibale Giannarelli ha vinto l’edizione 2022

Come raccontato da lui stesso in trasmissione, Annibale si trasferì a 13 anni in Australia con la famiglia e per tutta la vita si è dedicato alla musica.

Sapete quanti anni ha adesso questo talentuoso artista nato a Sassalbo? Ben 73! E’ nato infatti il 9 maggio 1948. Ciò vuol dire che la sua vittoria rappresenta anche il superamento di un record: Annibale è infatti il più anziano vincitore di un talent!

La puntata finale si è aperta con i 12 finalisti che hanno eseguito la celebre canzone Io canto di Riccardo Cocciante. E’ stato proprio il famoso artista italo francese l’ospite d’onore della serata: Cocciante è intervenuto in vari momenti esibendosi con i suoi brani più celebri.

Alla fine, Annibale (del Team Gigi) l’ha spuntata sugli altri tre finalisti rimasti in gara con lui: Walter Sterbini del Team Loredana, Claudia Arvati del Team Gigi e Marcella Di Pasquale del Team Clementino.

E voi siete d’accordo con la sua vittoria?