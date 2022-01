Oggi Luca Argentero è un attore amatissimo, ma com’è cambiato dal Grande Fratello ad oggi? Spunta lo scatto di ben 19 anni fa.

È proprio ufficiale: sarà proprio Luca Argentero il primo ospite della terza puntata di C’è posta per te. Attualmente in onda con i nuovi episodi di Doc-nelle tue mani, l’attore torinese continua ad essere amatissimo da tutto il pubblico italiano. È proprio per questo motivo che la sua presenza nella trasmissione di C’è posta per te non ci risulta affatto ‘strana’.

Ad oggi, Luca Argentero è un volto amatissimo della televisione italiana. Attore di successo e protagonista di tantissimi film e serie televisive di un certo calibro, il fascinoso torinese ha compiuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo ben 19 anni fa. Era esattamente il 2003 quando, dopo aver mosso già i primi passi nell’ambito lavorativo, il buon Argentero entrava a far parte della più famosa e spiata casa di Cinecittà. Da quel momento, la sua scalata al successo è stata impressionante. Quello che, però, vi chiediamo è: siete curiosi di sapere com’è cambiato Luca Argentero dal Grande Fratello ad oggi? Di tempo ne è passato da quel momento, ma in tutti questi anni l’attore è cambiato?

Luca Argentero, com’è cambiato dal Grande Fratello ad oggi?

Siete in trepidante attesa di poterlo vedere questa sera a C’è posta per te? Come darvi torto! Prima di poterlo ammirare in tutto il suo fascino, però, ripercorriamo il suo cambiamento di tutti questi anni. Il 2003, come dicevamo precedentemente, è stato un anno decisamente importante. Non soltanto perché ha compiuto il suo debutto nel mondo dello spettacolo, entrando nella casa del Grande Fratello, ma anche perché ha dato una vera e propria svolta alla sua vita.

Leggi anche –> Chi è la moglie di Luca Argentero: dove si sono conosciuti e la considerevole differenza d’età

Oltre che per la sua straordinaria bravura ed immenso talento, Luca Argentero è amato dal pubblico femminile anche per la suo fascino irresistibile. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiato in tutti questi anni? Appurato che nel 2003 entrava nella casa di Cinecittà e a quell’epoca aveva solo 24 anni, com’è cambiato? Sul suo canale social ufficiale, siamo riusciti a rintracciare una sua foto che ce lo mostra ben 19 anni fa. Eccolo qui:

Insomma, che c’è da dire? Assolutamente nulla! Seppure siano passati quasi 20 anni dal suo debutto e, ad oggi, Luca Argentero sia un uomo, si può dire a gran voce che non è affatto cambiato nel tempo. Siete d’accordo?