Cosa è accaduto tra Soleil ed Alex sotto le coperte: cosa spunta fuori

Delia Duran ha più volte accennato a ciò che sarebbe accaduto tra Alex e Soleil sotto le coperte, ma i due negano: ecco cosa è appena emerso.

Nell’ingarbugliata trama della ‘telenovela’ che vede coinvolti Alex, Delia e Soleil, la domanda più gettonata ultimamente è: cosa è accaduto tra l’attore e l’influencer sotto le coperte?

Nonostante Alex Belli non sia più nella casa del GF Vip, non si fa che parlare di lui dentro e fuori il programma. Da quando è entrata Delia Duran, l’attenzione dei telespettatori è stata attirata soprattutto da alcune dichiarazioni che la modella venezuelana ha fatto in più occasioni.

Il tema riguarda cosa è accaduto davvero tra il suo compagno e la gieffina italo americana: i due dormivano vicini quando lui era ancora un concorrente e Delia ha spesso accusato Alex di essersi spinto molto ‘oltre’ con Soleil proprio in quella circostanza.

Non solo: ha anche raccontato che con lei in privato l’attore ha ammesso che sarebbe effettivamente andata così. La Sorge però ha sempre negato una cosa del genere sostenendo che a letto, tra loro, ci sono stati solo abbracci, scherzi e risate.

Nelle ultime ore, però, uno dei concorrenti ha rivelato la verità.

GF Vip, salta fuori la verità: ecco cosa è accaduto tra Alex e Soleil

Mentre erano riuniti in salotto, alcuni Vipponi parlavano dell’allontanamento tra Manila e Soleil causato dall’ingresso di Delia. Ad un certo punto, hanno chiesto all’ex miss Italia cosa sappia lei sul legame nato tra Soleil e Alex.

“Sono amici, fin quando loro non si diranno la verità lei sarà appesa e anche questo è un dettaglio. Lui ha detto che Delia ha accettato la situazione tra Soleil e Alex, io so la verità perché me l’ha raccontata. Lo sappiamo tutti. Al di là di quello che è successo, loro hanno sempre detto che si è trattato solo di amicizia”, ha risposto Manila.

Barù ha allora insistito per capire cosa a cosa si riferisse ed a questo è intervenuta Sophie. L’ex tronista ha detto sottovoce: “Preliminari”. Alessandro Basciano ha poi aggiunto sarcasticamente: “Preliminari artistici. Sole lo nega però”. “No, non lo nega, fa finta di niente”, ha spiegato Sophie.

Il mistero si fa sempre più fitto: secondo voi si saprà mai la verità?