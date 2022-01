Dopo Uomini e Donne, Andrea Offredi è diventato un postino di C’è posta per te, sapete cosa faceva prima del suo esordio in tv?

È uno degli attuali postini di C’è posta per te, Andrea Offredi. Ricordate, però, che prima di questa esperienza alla ‘corte’ di Maria De Filippi, il giovanissimo bergamasco aveva dato già il via alla sua carriera televisiva?

Era esattamente l’edizione di Uomini e Donne iniziata nel 2012 quando Andrea Offredi prendeva parte al dating show di Maria De Filippi per la sua primissima volta. In compagnia del suo ‘rivale’ Eugenio Colombo, l’amatissimo postino di C’è posta per te ha dato inizio ad un percorso piuttosto emozionante, culminato con la scelta di Claudia D’Agostino, sua corteggiatrice. Sapete, però, cosa faceva prima del suo esordio in tv il bell’Andrea? Come dicevamo, la sua partecipazione al programma di Canale 5 ha sancito il suo debutto sul piccolo schermo, tanto è vero che ad oggi è un volto amatissimo, ma prima di questo momento cosa faceva? Forse non tutti lo ricorderanno, ma il buon Offredi ha una carriera da sportivo. Scopriamo insieme ogni cosa.

Prima di C’è posta per te e Uomini e Donne sapete cosa faceva Andrea Offredi?

Esattamente dal 2018, Andrea Offredi è uno dei postini di C’è posta per te. A distanza di qualche anno dalla sua partecipazione a Uomini e Donne, Maria De Filippi l’ha scelto come uno delle colonne portanti del suo programma. Cosa sappiamo, però, sul suo conto? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della sua ex fidanzata. E di come sia cambiata la sua vita oggi. Siete curiosi, invece, di sapere qualche cosa in più sul bell’Offredi?

Nel 2012, come dicevamo, Andrea Offredi ha compiuto il suo debutto sul piccolo schermo. Sapete cosa faceva prima di questo momento? Forse non tutti lo sanno, ma il postino di C’è posta per te ha una stimata carriera da calciatore. Iniziati a muovere i primi passi in questo mondo quando aveva soltanto 8 anni, Andrea ha giocato tra i pali di importanti squadre italiane. Nel 2011, però, è arrivato il momento di dire ‘addio’ a questo mondo. Ed ha iniziato la sua carriera da modello. Da quel momento, poi, tutto è storia.

Diteci la verità: conoscevate questo ‘retroscena’?