Dopo C’è Posta per te inizia la sua avventura a Uomini e Donne: anticipazione bomba sull’ultima registrazione del programma di Canale 5.

State seguendo le nuove puntate di Uomini e Donne? Dopo il consueto stop per le vacanze natalizie, la trasmissione di Maria De Filippi è tornata in onda con tantissime novità. E tante new entry, che rendono sempre più dinamico il programma di Canale 5. Sapete chi è l’ultimo arrivato?

Come riportato dalla sempre informata pagina “UominieDonneClassicoeOver”, la new entry ha fatto il suo ingresso in studio nell’ultima registrazione, che si è tenuta proprio ieri, venerdì 21 gennaio 2022. Ebbene, piccolo spoiler: lo abbiamo conosciuto pochi giorni fa a C’è posta per te! Scopriamo i dettagli!

LEGGI ANCHE —–>Uomini e Donne, colpo di scena tra Isabella e Fabio: l’hanno appena rivelato

A Uomini e Donne arriva un ex protagonista di C’è Posta per te: Maria De Filippi glielo aveva promesso

Una new entry che farà impazzire il pubblico di Canale 5, quella che vedremo a Uomini e Donne nelle prossime puntate. Si, perché il nuovo protagonista della trasmissione arriva proprio da un altro programma targato Maria De Filippi, C’è Posta per te!

Chi ha seguito la puntata di sabato sera avrà conosciuto il signor Luciano, che si è rivolto a C’è Posta per te per ritrovare il suo primo amore. Per lui, però, niente lieto fine: la signora Agnese non ricorda nulla di lui e del suo racconto e, quindi, ha deciso di chiudere la busta. La simpatia di Luciano, però, è entrata nel cuore dei telespettatori, e di Maria De Filippi, che non ha avuto dubbi: per lui l’invito ad unirsi al trono Over di Uomini e Donne!

Un invito che Luciano ha accettato: è apparso in trasmissione proprio nella registrazione di ieri! Avrà deliziato i telespettatori con i suoi balletti proprio come ha fatto a C’è Posta per te?

LEGGI ANCHE —->Emad rifiuta la figlia Vivienne: cosa è successo dopo C’è Posta per te?

Non ci resta che attendere qualche giorno per la messa in onda della puntata. Siamo certi che col signor Luciano le risate non mancheranno!