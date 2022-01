La figlia è una vera icona della tv, ma sapete chi sono e che lavoro fanno i genitori di Alessia Marcuzzi?

Tutti conosciamo Alessia Marcuzzi, ma pochi sanno chi sono e che lavoro fanno i suoi genitori: a loro la conduttrice è molto legata.

La carriera televisiva di Alessia Marcuzzi è decisamente una delle più apprezzate nel mondo dello spettacolo. Fin dagli anni ’90 il successo della conduttrice romana non conosce ostacoli e il suo volto è legato a decine di programmi che hanno fatto la storia della tv degli ultimi trent’anni.

Bellissima da sempre, solare e preparata, Alessia è amatissima dal suo pubblico che vorrebbe tanto rivederla sul piccolo schermo dove è assente da un po’. Ricordiamo infatti che prima dell’estate scorsa, la conduttrice ha annunciato il suo addio a Mediaset spiegando che sente l’esigenza di ritrovare un proprio equilibrio e di riflettere un po’ prima di lanciarsi in un altro progetto.

Nonostante in questi mesi si siano rincorse le voci che la volevano prossima a tornare a condurre, è stata lei stessa a smentire il tutto tramite i social, su cui ha ribadito che per ora non ha intenzione di rimettersi in gioco.

Pochissimi dei suoi fan però conoscono i suoi genitori ai quali è davvero molto legata: scopriamo quindi chi sono e che lavoro fanno il papà e la mamma della splendida Alessia.

Alessia Marcuzzi, non tutti conoscono i suoi genitori: sapete qual è il loro lavoro?

“Spero di aver preso la stessa leggerezza che la fa sembrare sempre una ragazzina, e la stessa profondità d’animo che mi ha fatto rimanere sempre con i piedi per terra. Leggerezza e profondità, che sembrano opposte e distanti, dentro di lei invece, si sono organizzate proprio bene”, scriveva tempo fa la Marcuzzi in un post sui social dedicato a sua madre.

Di origini pugliesi, Antonietta Donatelli (chiamata da tutti Tony), è molto legata ai nipoti Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti, come del resto suo marito Eugenio. Se riguardo a lei non sappiamo che lavoro faccia, del signor Marcuzzi si hanno più informazioni.

L’uomo lavora infatti nella società Marks&Angel, fondata proprio da sua figlia nel 2012 e specializzata nel settore moda: vi si realizzano borse ed accessori, come certamente sapranno molti dei fan della conduttrice.

Visto che splendida coppia? Complimenti a loro e alla bravissima presentatrice!