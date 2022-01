GF Vip, colpo di scena per Gianmaria e Soleil: “Quanto sarà felice Federica?”, cosa è successo nella casa più spiata della tv.

Quello tra di loro è senza dubbio uno dei rapporti più “strani” all’interno della casa del GF Vip. Si, perché Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi prima di entrare nella casa erano stati fidanzati, ma, ritrovatisi nel reality, le discussioni tra i due non sono mancate. E, spesso, anche con parole decisamente offensive. Col passare dei mesi, però, qualcosa è cambiato.

Nonostante i battibecchi e le nomination che, di tanto in tanto, i due ex si “dedicano”, Soleil e Gianmaria hanno trovato un punto di incontro, supportandosi anche nei rispettivi momenti di down. Ma sapete cosa è successo proprio poco fa all’interno della casa? Nessuno se lo aspettava!

Colpo di scena tra Gianmaria e Soleil al GF Vip: avete visto cosa è arrivato per loro?

Possono due ex diventare amici? A quanto pare, è quello che sta accadendo a Soleil e Gianmaria all’interno della casa del GF Vip. Dopo le iniziali frizioni, infatti, tra i due gieffini si è instaurato un bel rapporto di complicità, che oggi è stato celebrato in maniera perfetta dai fan!

Giornata di aerei sul cielo di Cinecittà e uno di questi era dedicato proprio ai “Giansole”. Entrambi super stupiti, sono corsi in giardino entusiasti per l’affetto dei fan, che apprezzano il loro ritrovato rapporto, definito scherzosamente “drama” a sottolineare gli alti e bassi. Ringraziando i fan, Gianmaria ha commentato: “Quanto sarà felice Fede?”. Ma Soleil lo rassicura: “Ma dai, che c’entra, mica è un aereo di coppia, è di affetto e di amicizia. L’hanno capito che non staremo mai insieme”.

Insomma, la bella Federica Calemme non ha motivo di ingelosirsi: tra Gianmaria e Soleil c’è soltanto un affetto. Tra i due napoletani, invece, nascerà una vera storia d’amore? Non ci resta che attendere le prossime news direttamente dalla casa più spiata della tv!